Национальная полиция зафиксировала более 2400 нарушений избирательного процесса. Также она открыла уже 28 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах.

Она зафиксировала 63 административных протокола. Об этом в эфире 24 канала сообщил журналист Олег Климчук.

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Более 500 нарушений – незаконная агитация в день выборов. Всей Украиной фиксируют явления, когда раздают ручки, антисептики, маски с агитацией за определенного кандидата.

Что зафиксировала Национальная полиция

Журналист отметил, что зафиксировали 28 фактов воспрепятствования осуществлению избирательного права людьми. Также он добавил, что чаще всего правонарушения – фотографирование бюллетеней.

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области создали имитационную избирательную комиссию. Там успели проголосовать 30 местных жителей. Мы открыли уголовное производство и разбираемся, кто это организовал,

– отметил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Он подтвердил, что зафиксировали несколько фактов, когда граждане пытаются вынести свой бюллетень. Также есть факты, когда граждане пытались повредить урны для голосования.

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