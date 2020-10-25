Національна поліція зафіксувала понад 2400 порушень виборчого процесу. Також вона відкрила вже 28 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах.

Вона зафіксувала 63 адміністративних протоколи. Про це в ефірі 24 каналу повідомив журналіст Олег Климчук.

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Понад 500 порушень – незаконна агітація в день виборів. Всією Україною фіксують явища, коли роздають ручки, антисептики, маски з агітацією за певного кандидата.

Що зафіксувала Національна поліція

Журналіст зазначив, що зафіксували 28 фактів перешкодження здійснення виборчого права людьми. Також він додав, що найчастіше правопорушення – фотографування бюлетенів.

У селі Соснівка Конотопського району Сумської області створили імітаційну виборчу комісію. Там встигли проголосувати 30 місцевих жителів. Ми відкрили кримінальне провадження і розбираємось, хто це організував,

– зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він ствердив, що зафіксували кілька фактів, коли громадяни намагаються винести свій бюлетень. Також є факти, коли громадяни намагалися пошкодити урни для голосування.

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