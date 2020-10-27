Партия "Наш край" звезд с неба не хватает, однако в отдельных областях, городах и районах имеет довольно неплохие перспективы на местных выборах 2020.

Собственно, так и должно быть в аморфной политической силе местных элит. Руководители партии "Наш край" акцентируют внимание на интересах регионов, а не на общеукраинской деятельности, не обсуждают актуальных тем и избегают конфликтов с центральной властью. Принцип "своя рубашка – ближе к телу" – основной смысл деятельности политсилы.

Остальная интересная информация о партии "Наш край" – в материале сайта 24 канала.

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История создания партии

Регистрация политической силы состоялась летом 2011 года, тогда новосозданная организация получила название "Блокова партія". Странное название не прижилось, поэтому вскоре понадобился ребрендинг. Так на политической арене появился "Наш край".

Обновленную партию презентовали в 2015 году на форуме региональных руководителей, которые утверждали, что стремятся защитить земляков. Кроме знакомых лозунгов, "Нашему краю" добавляют сходство к "Партии регионов" одинаковые партийные цвета. И на этом аналогии не завершаются.

Сооснователями партии стали экс-регионалы Александр Мазурчак, Юрий Гранатуров, Антон Киссе, Александр Фельдман и Сергей Кальцев. Из-за того, что в политическое объединение вошло более 60 региональных лидеров, неофициально партию называют "партией мэров".

По результатам исследования "Института Массовой Информации", деятели партии "Наш край" вошли в список кандидатов, заказавших наибольшее количество нативной рекламы в период предвыборной кампании к местным выборам 2015 года. На выборах-2020 размах несколько скромнее, однако и сейчас в отдельных регионах именно "Наш край" осенью стал крупнейшим рекламодателем.



Нардеп Сергей Шахов – глава партии "Наш край" / Фото пресс-службы политсилы

Из-за отсутствия общего курса партии, локальных интересов и ситуативных союзов депутаты-мажоритарщики от "Нашего края" часто голосуют в разные стороны. Также нардепы от этой политсилы регулярно пропускают заседания парламента и предпочитают больше быть на "своей" территории.

Идеология партии

Представители "Нашего края" называют свою ячейку "партией прагматиков, выступающих за здоровый региональный эгоизм".

В предвыборной агитации к местным выборам 2020 года партия пытается обходить острые вопросы и позиционировать себя как умеренную силу (исключение – Андрей Деркач). В основном, лидеры политической организации ориентируется на бывший электорат "Партии регионов".

Основную политическую цель "Наш край" видит в тотальной децентрализации власти.

Лидеры партии

Среди сопредседателей партии: нардепы Антон Киссе и Сергей Шахов, а также первый экс-заместитель главы КГГА Александр Мазурчак. Сопредседателем партии также был нардеп Валерий Давиденко, который покончил с собой летом 2020 года.



Провод "Нашего края" / Фото пресс-службы партии

Лидеры "Нашего края" владеют бизнесом в регионах, которые они представляют. Среди заметных членов партии – Владимир Макеенко, Юрий Хотлубей, Андрей Деркач, Владимир Сальдо, Владимир Чепурный, Евгений Червоненко и Анатолий Федорчук.

Программа партии

Презентованная предвыборная программа политической партии "Наш край" получила название "12 шагов для развития родного края". Среди основных решений политсилы:

Независимые решения общин и их финансовая самодостаточность, а также самостоятельное привлечение общинами как отечественных, так и зарубежных доноров, фондов и инвесторов.

Борьба с коррупцией, создание муниципальной полиции, улучшение инфраструктуры, обновление дорог.

Организация фельдшерско-акушерских пунктов, поддержка медперсонала, популяризация индивидуальной заботы о здоровье. Большую роль партия уделяет медицине в условиях карантина. В частности, координации органов местной власти на время эпидемий и укомплектованию медицинских учреждений запасами лекарств и средствами индивидуальной защиты.

Социальная защита населения.

Поддержка отечественного производителя и его продукции, налоговые льготы для инвесторов, инвестирование в общины.

Бесплатное и повсеместное образование, курсы новых профессий, осовремененные библиотеки, доступный интернет для самообразования. Социальное обеспечение учителей, преподавателей и воспитателей, а также внешкольных учебных заведений и частных школ.

Работа с экологией: восстановление санитарно-эпидемиологической службы, защита дикой природы, безопасная работа предприятий, сортировка и переработка мусора, энергоэффективность.

Благоустройство, которое учтет мнения и потребности общины: удобный транспорт, удобное районирование.

Создание прозрачного рынка земли для украинских аграриев и поддержка фермерских хозяйств.

Обеспечение доступности и подотчетности депутатов. Создание удобных и доступных центров предоставления административных услуг.

Защита христианских ценностей и ценностей традиционной семьи.

Сохранение культурных достижений и содействие развитию культуры.

Местные выборы 2020: экзитполы

25 октября на местных выборах партия "Наш край", как сообщает ее пресс-служба, сделала акцент на отдельные регионы – "где имела сильных кандидатов и партийные ячейки".

По данным экзитполов и параллельного подсчета самой партии, представители "Нашего края" имеют высокие шансы сформировать собственные фракции в 10-ти областях. Наибольшее представительство может быть в облсоветах Житомирской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей. Вероятно, "Наш край" преодолевает 5-процентный барьер также на выборах в Запорожский, Кировоградский, Киевский, Одесский и Черновицкий областные советы.

В то же время, значительных побед на мэрских гонках "Наш край" не одержал. Можно вспомнить только первые места партийцев в Борисполе, где, по данным экзитполов, лидирует Анатолий Федорчук, Верхнеднепровске – Геннадий Лебедь, Мирополе – Светлана Власюк, Коростене – Владимир Москаленко, Малине – Александр Ситайло, Кагарлыке – Александр Панюта, Рубежном – Сергей Хортив и Ромнах – Олег Стогний.