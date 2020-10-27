Партія "Наш край" зірок з неба не хапає, проте в окремих областях, містах та районах має доволі непогані перспективи на місцевих виборах 2020.

Власне, так і має бути у аморфній політичній силі місцевих еліт. Очільники партії "Наш край" акцентують увагу на інтересах регіонів, а не на загальноукраїнській діяльності, не обговорюють актуальних тем та уникають конфліктів з центральною владою. Принцип "своя сорочка – ближче до тіла" – основний сенс діяльності політсили.

Решта цікавої інформації про партію “Наш край” – в матеріалі сайту 24 каналу.

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Історія створення партії

Реєстрація політичної сили відбулася влітку 2011 року, тоді новостворена організація отримала назву "Блокова партія". Дивна назва не прижилась, тому незабаром знадобився ребрендинг. Так на політичній арені з’явився "Наш край".

Оновлену партію презентували у 2015 році на форумі регіональних керівників, які стверджували, що прагнуть захистити земляків. Крім знайомих гасел, "Нашому краю" додають подібності до "Партії регіонів" однакові партійні кольори. І на цьому аналогії не завершуються.

Співзасновниками партії стали ексрегіонали Олександр Мазурчак, Юрій Гранатуров, Антон Кіссе, Олександр Фельдман та Сергій Кальцев. Через те, що до політичного об’єднання ввійшло понад 60 регіональних лідерів, неофіційно партію називають "партією мерів".

За результатами дослідження "Інституту Масової Інформації", діячі партії "Наш край" увійшли до списку кандидатів, які замовили найбільшу кількість нативної реклами у період передвиборчої кампанії до місцевих виборів 2015 року. На виборах-2020 розмах дещо скромніший, проте й зараз в окремих регіонах саме "Наш край" восени став найбільшим рекламодавцем.



Нардеп Сергій Шахов – голова партії "Наш край" / Фото пресслужби політсили

Через відсутність спільного курсу партії, локальні інтереси та ситуативні союзи депутати-мажоритарники від "Нашого краю" часто голосують врізнобіч. Також нардепи від цієї політсили регулярно пропускають засідання парламенту й воліють більше бути на "своїй" території.

Ідеологія партії

Представники "Нашого краю" називають свій осередок "партією прагматиків, які виступають за здоровий регіональний егоїзм".

В передвиборчій агітації до місцевих виборів 2020 року партія намагається оминати гострі питання і позиціювати себе як помірковану силу (виключення – Андрій Деркач). Здебільшого, лідери політичної організації орієнтується на колишній електорат "Партії регіонів".

Основну політичну ціль "Наш край" вбачає в тотальній децентралізації влади.

Лідери партії

Серед співголів партії: нардепи Антон Кіссе і Сергій Шахов, а також перший ексзаступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Співголовою партії також був нардеп Валерій Давиденко, який вкоротив собі віку влітку 2020 року.



Провід "Нашого краю" / Фото пресслужби партії

Лідери "Нашого краю" володіють бізнесом у регіонах, які вони представляють. Серед помітних членів партії – Володимир Макеєнко, Юрій Хотлубей, Андрій Деркач, Володимир Сальдо, Володимир Чепурний, Євген Червоненко та Анатолій Федорчук.

Програма партії

Презентована передвиборча програма політичної партії "Наш край" отримала назву "12 кроків для розвитку рідного краю". Серед основних рішень політсили:

Незалежні рішення громад та їх фінансова самодостатність, а також самостійне залучення громадами як вітчизняних, так і закордонних донорів, фондів та інвесторів.

Боротьба з корупцією, створення муніципальної поліції, покращення інфраструктури, оновлення доріг.

Організація фельдшерсько-акушерських пунктів, підтримка медперсоналу, популяризація індивідуального піклування про здоров’я. Велику роль партія приділяє медицині в умовах карантину, зокрема, координації органів місцевої влади на час епідемій та укомплектуванню медичних закладів запасами ліків та засобами індивідуального захисту.

Соціальний захист населення.

Підтримка вітчизняного виробника та його продукції, податкові пільги для інвесторів, інвестування у громади.

Безкоштовна та повсюдна освіта, курси нових професій, осучаснені бібліотеки, доступний інтернет для самоосвіти. Соціальне забезпечення вчителів, викладачів та вихователів, а також позашкільних навчальних закладів та приватних шкіл.

Робота з екологією: відновлення санітарно-епідеміологічної служби, захист дикої природи, безпечна робота підприємств, сортування та переробка сміття, енергоефективність.

Благоустрій, який врахує думки та потреби громади: зручний транспорт, зручне районування.

Створення прозорого ринку землі для українських аграріїв та підтримка фермерських господарств.

Забезпечення доступності та підзвітності депутатів. Створення зручних та доступних центрів надання адміністративних послуг.

Захист християнських цінностей та цінностей традиційної сім’ї.

Збереження культурних надбань і сприяння розвитку культури.

Місцеві вибори 2020: екзитполи

25 жовтня на місцевих виборах партія "Наш край", як повідомляє її пресслужба, зробила акцент на окремі регіони – "де мала сильних кандидатів і партійні осередки".

За даними екзитполів і паралельного підрахунку самої партії, представники "Нашого краю" мають високі шанси сформувати власні фракції у 10-ти областях. Найбільше представництво може бути в облрадах Житомирської, Миколаївської, Сумської, Херсонської і Чернігівської областей. Ймовірно, "Наш край" долає 5-відсотковий бар'єр також на виборах до Запорізької, Кіровоградської, Київської, Одеської та Чернівецької обласних рад.

В той же час, значних перемог на мерських перегонах "Наш край" не здобув. Можна згадати тільки перші місця партійців у Борисполі, де, за даними екзитполів, лідирує Анатолій Федорчук, Верхньодніпровську – Геннадій Лебідь, Мирополі – Світлана Власюк, Коростені – Володимир Москаленко, Малині – Олександр Ситайло, Кагарлику – Олександр Панюта, Рубіжному – Сергій Хортів та Ромнах – Олег Стогній.