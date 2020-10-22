25 октября на свободной от оккупантов территории Донбасса состоятся местные выборы, как это будет происходить, кого и для чего будут выбирать жители Донецкой области – читайте в материале.

Сайт 24 канала рассказывает, что волнует жителей Донбасса накануне местных выборов, и как они могут помочь себе сами.

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Война и связанные с ней проблемы являются именно теми вопросами, которые волнуют жителей Донетчины больше всего. Кроме прекращения боевых действий и восстановления суверенитета Украины над захваченной Россией частью области, людей также смущают вопросы восстановления уничтоженной войной инфраструктуры, поврежденных жилищ и другие экономические проблемы, которые вызвала вооруженная агрессия. Среди таких местные жители указали безработицу и низкий уровень оплаты труда, маленькие пенсии и другие социальные платежи.

Конечно же, решение большинства перечисленных проблем относятся к компетенции государства, ведь у местной власти нет практического влияния на освобождение оккупированных территорий или принуждение российского агрессора к миру. Однако, на другие местные проблемы, и те, которые вызваны войной, и те, которые существовали в области задолго до войны, она так или иначе может повлиять. Поэтому местные выборы дают гражданам шанс повлиять на происходящее в регионе.

Выборы будут, но не везде

В июле 2020 года Верховная Рада приняла постановление о проведении местных выборов в Украине. Однако в нем было указано, что выборы в Донецкий и Луганский областные советы не будут проводиться из-за невозможности их проведения на всей территории области, а также не будет проводиться голосование на оккупированной части областей. Поэтому на свободной части области продолжит свою деятельность областная военно-гражданская администрация.

Следующим по областному уровню местного самоуправления является уровень районов, в котором в последнее время произошло немало изменений. Прежде всего, недавно состоялось укрупнение районов в пределах областей. Теперь на территории Донецкой области будет не 18 районов, а только восемь. Также в состав районов вошли все 28 городов, которые ранее подчинялись напрямую области. Донецкий, Горловский и Кальмиусский районы временно оккупированы, поэтому никаких выборов там не будет, а вот в пяти других местные жители смогут сформировать районные советы.



Местные выборы 2020 в Донецкой области / Инфографика Центра совместных действий

Больше всего избирателей сможет проголосовать в Краматорском районе – около 425 тысяч, что в Избирательным кодексом означает, что в районном совете будет 54 депутата. Столько же будет в Мариупольском районном совете, состав которого будет выбирать до 338 тысяч жителей. В Покровском районном совете 238 тысяч жителей с правом голоса выбирать 42 депутатов.

Ситуация с выборами в Бахмутский и Волновахский районные советы является несколько курьезной. Ведь ЦИК приняла решение о невозможности проведения выборов в некоторых общинах этих районов. В Бахмутском районе не будут голосовать жители Светлодарской и Торецкой городских общин, а в Волновахском – Мирненской, Ольгинской, Угледарской и даже самой Волновахской общин. Также выборы не будут проводиться в Сартанской поселковой общине Мариупольского района.

Деньги на-гора

Среди важнейших полномочий районных советов, конечно же, является распределение средств. Районный совет утверждает бюджет соответствующего района, который готовит соответствующая районная государственная администрация. После его утверждения райсовет и его комиссии следят за его выполнением, использованием бюджетных средств, а при необходимости – вносят в него изменения.



Выборы с донбасской спецификой / Фото Украинская правда

Бюджет района наполняется за счет местных налогов и сборов и переданных из государственного бюджета средств. За его средства содержатся местные советы, а также предприятия, учреждения и организации, относящиеся у районной власти. Чаще всего к таким предприятиям и учреждениям относятся районные больницы, библиотеки и коммунальные предприятия, которые поставляют жителям услуги водо– и теплоснабжения, вывоза твердых бытовых отходов.

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Кроме этого советы утверждают программы социально-экономического и культурного развития своего края, регулируют использование природных ресурсов местного значения, таких как месторождения песка или глины, а также определяют тарифы на коммунальные услуги, которые предоставляются их предприятиями.

При необходимости, районный совет может выразить недоверие председателю соответствующей местной администрации. Если такое решение поддержит две трети депутатов, то президент обязан отправить чиновника, которому не доверяет общество, в отставку.

Советы и главы общин

В Донецкой области состоятся выборы в 46 общинах. Среди них – 25 городских, 12 поселковых и 9 сельских территориальных общин. В Мариуполе более 300 тысяч избирателей смогут выбрать 54 депутатов. Второй по количеству народных избранников будет Краматорский городской совет, в который 42 депутатов смогут выбрать более 140 тысяч жителей. В Бахмутский, Константиновский, Славянский и Покровский городских общинах советы будут состоять из 38 депутатов. В других общинах количество депутатов будет колебаться в зависимости от численности населения от 22 депутатов (в тех общинах, где меньше чем 10 тысяч избирателей) до 34 (где количество избирателей составляет от 30 до 50 тысяч).

Общины обладают солидными бюджетами для решения местных проблем. Например, в прошлом году расходы из бюджета Мариуполя составляли почти 5,5 миллиарда гривен. Расходы Краматорска за тот же период превышали 2,1 миллиарда гривен.

Именно с деньгами тесно связаны важнейшие полномочия любого сельского, поселкового или городского совета. Прежде всего, они утверждают программы социально-экономического, культурного развития и другие целевые программы, от которых зависит, в какие сферы будут тратиться бюджетные средства в приоритетном порядке. Такие программы утверждаются на несколько лет, а ежегодно советы принимают местные бюджеты. Они сами или их комиссии следят за его выполнением в течение года, а при необходимости вносят в него изменения.

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Советы общин могут определять стоимость некоторых жилищно-коммунальных услуг, если их предоставляют коммунальные предприятия общины. Среди таких услуг, как правило, вывоз твердых бытовых отходов, поставки тепла, питьевой воды и водоотведение. Также они организуют работу общественного транспорта в пределах общины. Для этого у них есть полномочия определять маршруты и графики их движения. Такие услуги могут предоставляться как частными перевозчиками, так и специально созданными коммунальными предприятиями.



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Вследствие децентрализации усилится роль местных советов в управлении здравоохранением. Теперь они могут планировать сеть коммунальных учреждений, чтобы обеспечить доступ к медицине всем жителям. Также они могут открывать новые медицинские учреждения, реорганизовывать или перепрофилировать те, которые уже существуют, или закрыть некоторые из них. Кроме того, в их компетенции находится финансирование ремонтов, закупка дополнительного оборудования и привлечение необходимых специалистов. Поскольку именно местные советы назначают руководителей местных больниц и поликлиник.

Сельский, поселковый или городской советы могут отправить в отставку главу общины, если он нарушает Конституцию или его привлекли к ответственности за коррупцию или уголовное правонарушение или по инициативе местной общины.

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Несмотря на то, что депутаты могут сбросить председателя общины с должности, он все же является едва ли не самым сильным местным политическим игроком. Поскольку он председательствует на заседаниях совета общины, определяет его повестку дня, а также руководит исполкомом совета. Кроме этого, он влияет на кадровые назначения в исполкоме и отвечает за его текущую деятельность. Именно он является тем человеком, который несет ответственность за расходование распределенных советом бюджетных средств.

Особые выборы

В отличие от большинства областей, на Донетчине жители не смогут воспользоваться своими избирательными правами в полной мере. Ведь не состоятся выборы в областной совет, часть районных советов и советов общин. Виной всему Россия, которая оккупировала часть области и создает постоянную угрозу мирному населению в подконтрольных Украине прифронтовых общинах, что делает невозможным проведение выборов.

На остальной территории области выборы состоятся. Это дает жителям пяти вновь районов и почти полсотне общин выбрать себе такую ​​власть, которая сможет обеспечить их развитие даже в сложных военных условиях. Однако, чтобы сделать правильный выбор, нужно внимательно следить за местной политикой и сопоставлять обещания кандидатов с теми полномочиями, которые имеют соответствующие избирательные должности. Потому что всегда существует риск, что некоторые политики обещают то, на что в действительности не смогут повлиять даже получив должность.

Также, выборы – это еще один повод поблагодарить Вооруженные Силы, добровольцев и других защитников Украины, которые защитили свободную часть области от бесправия и произвола "русского мира", который пытается отобрать у нас право выбора.

Автор: Назар Заболотный, аналитик Центра совместных действий для информационного портала Общественность Луганщины и Донетчины