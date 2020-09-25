Небо в Дунай не упало: Притула устроил перепалку с Качурой из-за выборов мэра Киева – видео
Кандидат на должность мэра Киева от фракции "Голос" Сергей Притула вступил в жесткую перепалку с депутатом президентской фракции "Слуга народа" Александром Качурой. Последний, в частности, предложил Притуле сняться с выборов в пользу Ирины Верещук.
Спор в эфире ток-шоу "Право на власть" шел на довольно повышенных тонах. Об этом сообщает 24 канал.
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С чего началась перепалка
- Александр Качура неожиданно посоветовал Сергею Притуле снять свою кандидатуру с выборов городского головы Киева в пользу кандидата от "Слуги народа" Ирины Верещук, которая якобы имеет высокий рейтинг.
- Он объяснил это тем, что Притула активно критикует действующего мэра Кличко и его деятельность, а рейтинг у него пока ниже, чем у Верещук. Следовательно, можно и пожертвовать этим ради победы над Кличко. Иначе, по мнению депутата, Притула поможет действующему мэру переизбраться.
"Кличко надо сносить 100%, а не распылять политические рейтинги", – заявил Качура.
Он также начал критиковать фракцию "Голос", в частности, напомнив о том, что экс-лидер партии Святослав Вакарчук сложил свои полномочия. Поэтому, мол, и политсилы таковой не существует.
Что ответил Притула
Зато Сергей Притула оппонировал ему в довольно резкой манере и обвинил "слуг" в бездействии. Он и сам предложил "Слуге народа" снять кандидатуру Верещук с выборов в его пользу и избежать ответственности за важные решения в столице.
И что случилось, небо в Дунай упало? Кому-то пенсия уменьшилась, что он (Святослав Вакарчук – 24 канал) мандат составил?
– спросил Притула у Качуры.
Он также указал Качуре на то, что монобольшинства в Раде фактически уже не существует, а тот якобы спихивает какую-то ответственность на фракцию "Голос", которая не при власти.
Смотрите видео перепалки Притулы с Качурой: