Кандидат на должность мэра Киева от фракции "Голос" Сергей Притула вступил в жесткую перепалку с депутатом президентской фракции "Слуга народа" Александром Качурой. Последний, в частности, предложил Притуле сняться с выборов в пользу Ирины Верещук.

Спор в эфире ток-шоу "Право на власть" шел на довольно повышенных тонах. Об этом сообщает 24 канал.

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С чего началась перепалка

Александр Качура неожиданно посоветовал Сергею Притуле снять свою кандидатуру с выборов городского головы Киева в пользу кандидата от "Слуги народа" Ирины Верещук, которая якобы имеет высокий рейтинг.

Он объяснил это тем, что Притула активно критикует действующего мэра Кличко и его деятельность, а рейтинг у него пока ниже, чем у Верещук. Следовательно, можно и пожертвовать этим ради победы над Кличко. Иначе, по мнению депутата, Притула поможет действующему мэру переизбраться.

"Кличко надо сносить 100%, а не распылять политические рейтинги", – заявил Качура.

Он также начал критиковать фракцию "Голос", в частности, напомнив о том, что экс-лидер партии Святослав Вакарчук сложил свои полномочия. Поэтому, мол, и политсилы таковой не существует.

Что ответил Притула

Зато Сергей Притула оппонировал ему в довольно резкой манере и обвинил "слуг" в бездействии. Он и сам предложил "Слуге народа" снять кандидатуру Верещук с выборов в его пользу и избежать ответственности за важные решения в столице.

И что случилось, небо в Дунай упало? Кому-то пенсия уменьшилась, что он (Святослав Вакарчук – 24 канал) мандат составил?

– спросил Притула у Качуры.

Он также указал Качуре на то, что монобольшинства в Раде фактически уже не существует, а тот якобы спихивает какую-то ответственность на фракцию "Голос", которая не при власти.

Смотрите видео перепалки Притулы с Качурой:

Обратите внимание! Ирину Верещук и Сергея Притулу уже зарегистрировали в ЦИК на выборы мэра Киева. Сегодня, 24 сентября, был последний день для регистрации кандидатов в мэры.



Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала