Кандидат на посаду мера Києва від фракції "Голос" Сергій Притула вступив у жорстку перепалку з депутатом президентської фракції "Слуга народу" Олександром Качурою. Останній, зокрема, запропонував Притулі знятися з виборів на користь Ірини Верещук.

Суперечка в ефірі ток-шоу "Право на владу" точилась на доволі підвищених тонах. Про це повідомляє 24 канал.

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З чого розпочалась перепалка

Олександр Качура зненацька порадив Сергію Притулі зняти свою кандидатуру з виборів міського голови Києва на користь кандидатки від "Слуги народу" Ірини Верещук, яка нібито має вищий рейтинг.

Він пояснив це тим, що Притула активно критикує чинного мера Кличка та його діяльність, а рейтинг у нього наразі нижчий, ніж у Верещук. А відтак, можна й пожертвувати цим заради перемоги над Кличком. Інакше, на думку депутата, Притула допоможе чинному меру переобратися.

"Кличка треба зносити 100%, а не розпорошувати політичні рейтинги", – заявив Качура.

Він також почав критикувати фракцію "Голос", зокрема, нагадавши про те, що екслідер партії Святослав Вакарчук склав свої повноваження. Тому, мовляв, і політсили такої не існує.

Що відповів Притула

Натомість Сергій Притула опонував йому в досить різкій манері та звинуватив "слуг" у бездіяльності. Він і сам запропонував "Слузі народу" зняти кандидатуру Верещук з виборів на його користь та уникнути відповідальності за важливі рішення в столиці.

І що сталось, небо в Дунай впало? Комусь пенсія зменшилась, що він (Святослав Вакарчук, – 24 канал) мандат склав?

– запитав Притула в Качури.

Він також вказав Качурі на те, що монобільшості в Раді фактично вже не існує, а той начебто спихає якусь відповідальність на фракцію "Голос", яка не є при владі.

Дивіться відео перепалки Притули з Качурою:

Зверніть увагу! Ірину Верещук та Сергія Притулу вже зареєстрували в ЦВК на вибори мера Києва. Сьогодні, 24 вересня, був станній день для реєстрації кандидатів у мери.



Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу