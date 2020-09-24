Небо в Дунай не впало: Притула влаштував перепалку з Качурою через вибори мера Києва – відео
Кандидат на посаду мера Києва від фракції "Голос" Сергій Притула вступив у жорстку перепалку з депутатом президентської фракції "Слуга народу" Олександром Качурою. Останній, зокрема, запропонував Притулі знятися з виборів на користь Ірини Верещук.
Суперечка в ефірі ток-шоу "Право на владу" точилась на доволі підвищених тонах. Про це повідомляє 24 канал.
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З чого розпочалась перепалка
- Олександр Качура зненацька порадив Сергію Притулі зняти свою кандидатуру з виборів міського голови Києва на користь кандидатки від "Слуги народу" Ірини Верещук, яка нібито має вищий рейтинг.
- Він пояснив це тим, що Притула активно критикує чинного мера Кличка та його діяльність, а рейтинг у нього наразі нижчий, ніж у Верещук. А відтак, можна й пожертвувати цим заради перемоги над Кличком. Інакше, на думку депутата, Притула допоможе чинному меру переобратися.
"Кличка треба зносити 100%, а не розпорошувати політичні рейтинги", – заявив Качура.
Він також почав критикувати фракцію "Голос", зокрема, нагадавши про те, що екслідер партії Святослав Вакарчук склав свої повноваження. Тому, мовляв, і політсили такої не існує.
Що відповів Притула
Натомість Сергій Притула опонував йому в досить різкій манері та звинуватив "слуг" у бездіяльності. Він і сам запропонував "Слузі народу" зняти кандидатуру Верещук з виборів на його користь та уникнути відповідальності за важливі рішення в столиці.
І що сталось, небо в Дунай впало? Комусь пенсія зменшилась, що він (Святослав Вакарчук, – 24 канал) мандат склав?
– запитав Притула в Качури.
Він також вказав Качурі на те, що монобільшості в Раді фактично вже не існує, а той начебто спихає якусь відповідальність на фракцію "Голос", яка не є при владі.
Дивіться відео перепалки Притули з Качурою: