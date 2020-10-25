На Сумщині 24 жовтня 2 невідомих у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати Кролевецької міськради. Чоловік зазнав важких тілесних ушкоджень.

Виклик на місце злочину правоохоронці отримали о 20:00. Правоохоронцям повідомили, що невідомі увірвалися у житло 48-річного жителя Кролевця. Зловмисники вистрелили в нього та дружину, повідомили в поліції Сумщини.

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Що з постраждалими і зловмисниками

Наразі кандидат у депутати разом з дружиною перебувають у лікарні.

Тим часом одного з нападників затримали на місці події. Він перебуває під вартою, слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Його спільник вирвався, сів до авто і втік.

Поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує його як розбійний напад. Втікача шукають і встановлюють всі обставини події.



Фото з помешкання кандидата в депутати, якого підстрелили нападники

Подробиці злочину

Правоохоронці з’ясували, що 2 невідомих переодягнених у поліцейські однострої постукали у двері кандидата у депутати. Свій візит вони мотивували начебто виконанням службових обов‘язків.

Коли чоловік відчинив двері, нападники увірвалися до житла і почали вимагати гроші та цінності. При цьому погрожували господарю та його дружині предметами, схожими на ніж і пістолет.

Подружжя вчинило опір і підняло шум, який почули сусіди. Саме вони викликали правоохоронців і сповістили про напад.



Пістолет, з якого поранили кандидата в депутати та його дружину