Скандальная Неля Штепа станет депутатом городского совета Славянска от "Партии мира и развития". Она боролась и за кресло мэра, впрочем, во второй тур не прошла, за женщину проголосовали всего 4 596 жителей города.

В мэрию Славянска от "Партии мира и развития", кроме самой Нели Штепы, попадает еще несколько депутатов. Также заходят в горсовет представители от "Европейской Солидарности", "Нашего края", "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Оппозиционного блока". Об этом пишут пишет интернет-издание "Карачун" со ссылкой на протоколы ТИК.

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А вот за пост мэра Славянска теперь будут бороться кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и действующий городской голова от "Оппоблока" Вадим Лях.

Заметим, что на местных выборах 2020 Неля Штепа баллотировалась на две должности – мэра Славянска и депутата Славянской ОТГ по списку своей "Партии мира и развития", где она является №1.

Что известно о Неле Штепе и почему с ее участием в выборах пристально следила общественность: