Экс-глава Славянска Неля Штепа, которая радовалась пророссийским боевикам, может снова стать мэром. Кто она такая и почему Украина выплатила ей 3600 евро – читайте в нашем материале.

Экс-глава Славянска Неля Штепа известна своей любовью к "Семье" Януковича, а также скандальными поступками и высказываниями. Штепа была в "Партии регионов". В 2019 году баллотировалась в народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Сайт 24 канала знакомит с биографией одиозного политика.

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Биография Нели Штепы

Неля Штепа родилась 13 сентября 1962 года в городе Славянск, Донецкой области, в семье учителей. В семье была старшей из трех детей. Мать, Валентина – учительница математики, а отец, Игорь – учитель математики и физики. В начале своей карьеры Неля Штепа пошла стопам родителей.

Образование

В 1979 году после школы поступила в Славянский государственный педагогический институт на факультет подготовки учителей математики и физики.



Неля Штепа – биография / Фото ukrlife.net

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Карьера

С 1984 года Неля Штепа стала преподавать математику и физику в Покровской средней школе имени Носакова Артемовского.

С 1985 по 1987 – занимал административные должности: завуч по учебной работе и директор школы. Членство в КПСС.

В 1987 году работала заведующей организационным отделом в райкоме ВЛКСМ Артемовского района.

С 1989 года Неля Штепа стала вторым секретарем Артемовского райкома комсомола.

В 1990 году работала начальником отдела сбыта на обувной фабрике.

В 1995 – стала директором по коммерции этой фабрики.

В 1999 – 2001 годах работала директором по коммерции на Артемовском машиностроительном заводе.

В 2003 году назначена директором ООО "Энергоальянс".

В мае 2006 года работала в должности коммерческого директора в Государственном предприятии "Научно-исследовательский институт высоких напряжений".

С февраля по декабрь 2007 года была советником вице-премьер-министра в Секретариате Кабинета Министров Украины. Ей присвоен 7-й ранг государственного служащего.

С марта по октябрь 2009 года – работала директором ООО "Доненергомаш".

В октябре 2009 года стала председателем наблюдательного совета регионального благотворительного фонда "Спешите делать добро".

С 31 октября 2010 по 9 июля 2014 года – мэр Славянска.

Кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах 2019 года, № 74 в списке.

Штепа и довоенные годы

Неля Штепа известна своими скандальными высказываниями и "нелюбовью" к прессе. Она была выбрана мэром Славянска в 2010-м. Тогда за нее проголосовало 60% избирателей.

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Вспомним самые яркие моменты:

На одном из заседаний Неля Штепа обозвала журналистку во время выступления нецензурным словом. Позже, оправдываясь, говорила, что звала тогда электрика "Саню".

Неля Штепа обозвала журналистку – смотрите видео:

Во время совещания назвала журналистов газет и телевидения – "работниками древнейшей профессии ...". После этого Национальный союз журналистов Украины внес Неля Штепу в список "врагов прессы".

Штепа и "нелюбовь" к журналистам – видео:

Штепа и война

В разгар Евромайдана в декабря 2013 года Неля Штепа поддерживала и агитировала за антимайдановцев.



Неля Штепа активно агитировала за антимайдановцев / Скриншот YouTube

12 апреля 2014 года, когда в город вошли боевики и российские военные, Штепа, не скрывая, радовалась этому. Она убеждала всех жителей города, собравшихся у захваченного горотдела милиции, что это "наши, донецкие ребята". Областное управление СБУ открыло уголовное производство против Нели Штепы за сепаратизм.



Штепу обвиняют в сепаратизме / Фото ria.com.ua

Что известно о деле Нели Штепы?

СБУ начала следствие против нее в апреле 2014 года,



На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".



СБУ начала следствие против нее в апреле 2014 года, арестовали бывшего главу Славянска в июле этого же года.На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата". Неля Штепу задержали 11 июля 2014 года . А 20 сентября 2017 года выпустили из СИЗО под домашний арест. За время рассмотрения дела Штепы сменили 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая виновной себя не считает. Рассмотрение дела постоянно затягивается, а Штепе не могут избрать новый меру пресечения в течение трех лет.

Неля Штепа выиграла суд ЕСПЧ против Украины

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу экс-главы Славянска, которую обвиняли в сепаратизме. ЕСПЧ обязал Украину выплатить ей 3600 евро.

Принятое ЕСПЧ решение Украина обжаловать не сможет.



Украина выплатила Штепе 3600 евро / Фото depo.ua

В суде Неля Штепа жаловалась на:

ненадлежащее физическое и психологическое обращение с ней во время содержания под стражей;

плохие условия содержания;

отсутствие доступа к необходимому медицинскому обслуживанию во время содержания под стражей.

Неля Штепа снова идет в мэры Славянска

О своих намерениях баллотироваться экс-глава Славянска сообщила давно. В конце концов она добилась своей цели – Штепу зарегистрировали кандидатом на должность городского главы.

По словам самой Нели Штепы, она была лучшей председателем городского совета города, и к ней до сих пор обращаются за помощью жители Славянска.