Скандальна Неля Штепа стане депутаткою міської ради Слов’янська від "Партії Миру і Розвитку". Вона боролась і за крісло мера, втім, до другого туру не вийшла, за жінку проголосували всього 4 596 мешканців міста.

У мерію Слов’янська від "Партії миру та розвитку", окрім самої Нелі Штепи, потрапляє ще кілька депутатів. Також заходять у міськраду представники від "Європейської Солідарності", "Нашого краю", "Слуги народу", "Опозиційної платформи – За життя" та "Опозиційного блоку". Про це пише інтернет-видання "Карачун" з посиланням на протоколи ТВК.

До теми Одіозна Неля Штепа програла на виборах мера Слов’янська, але стане депутатом: що про неї відомо

А ось за посаду мера Слов’янська тепер боротимуться кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов і чинний міський голова від "Опоблоку" Вадим Лях.

Зауважимо, що на місцевих виборах 2020 Неля Штепа балотувалася на дві посади – мера Слов’янська і депутата Слов’янської ОТГ за списком своєї "Партії миру і розвитку", де вона є №1.

Що відомо про Нелю Штепу і чому за її участю в виборах пильно стежила громадськість: