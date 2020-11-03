Штепа таки пройшла у міськраду Слов’янська
Скандальна Неля Штепа стане депутаткою міської ради Слов’янська від "Партії Миру і Розвитку". Вона боролась і за крісло мера, втім, до другого туру не вийшла, за жінку проголосували всього 4 596 мешканців міста.
У мерію Слов’янська від "Партії миру та розвитку", окрім самої Нелі Штепи, потрапляє ще кілька депутатів. Також заходять у міськраду представники від "Європейської Солідарності", "Нашого краю", "Слуги народу", "Опозиційної платформи – За життя" та "Опозиційного блоку". Про це пише інтернет-видання "Карачун" з посиланням на протоколи ТВК.
До теми Одіозна Неля Штепа програла на виборах мера Слов’янська, але стане депутатом: що про неї відомо
А ось за посаду мера Слов’янська тепер боротимуться кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов і чинний міський голова від "Опоблоку" Вадим Лях.
Зауважимо, що на місцевих виборах 2020 Неля Штепа балотувалася на дві посади – мера Слов’янська і депутата Слов’янської ОТГ за списком своєї "Партії миру і розвитку", де вона є №1.
Що відомо про Нелю Штепу і чому за її участю в виборах пильно стежила громадськість:
- Неля Штепа була мером Слов'янська за часів президентства Віктора Януковича і була у складі "Партії регіонів".
- 11 липня 2014 року її затримали за підозрою в сепаратизмі. Суддям вона заявила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ і "захистити" її нібито через тиск бойовиків.
- У жовтні 2014 року прокуратура Харківської області вимагала для жінки довічного терміну ув'язнення, проте вже у вересні 2017 року суд випустив Штепу під домашній арешт.
- За рішенням Європейського суду з прав людини Штепа отримала 3 600 євро компенсації від України за "порушення права на свободу".
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