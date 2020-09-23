Одиозная экс-глава Славянска, которую подозревают в сепаратизме, Неля Штепа снова баллотируется в мэры города. Похоже, скамейка подсудимых не повод отказаться от выдвижения в мэры.

Она зарегистрировалась кандидатом на выборах и идет от "Партии мира и развития". Об этом сообщила сама Неля Штепа на своей странице в фейсбуке.

Обратите внимание Неля Штепа и Эдуард Коваленко: что известно о сепаратистах, которые собираются идти на местные выборы

Родные мои, теперь официально я являюсь кандидатом на должность Славянского городского главы от "Партии мира и развития". Нас с Вами ждет победа,

– написала Штепа.

Она также выставила пост, где показала свое удостоверение кандидата на должность Славянского городского главы.



Удостоверение Штепы / Фото Нели Штепы

Что известно о скандальной Неле Штепе

► Неля Штепа возглавляла мэрию Славянска в 2014 году, когда город захватили боевики во главе с Игорем Гиркиным. В том же году она публично призвала Путина ввести в город российские войска.

► После освобождения Славянска от россиян и террористов, Штепа была арестована и суд по ней превратился в бесконечный сериал. За 6 лет судебных слушаний по ее делу 5 раз менялись судьи, но ни один из них так и не вынес приговора.

► В 2017 году Штепу выпустили из СИЗО под домашний арест. Но это совсем не мешало ей отпраздновать день рождения в одном из самых дорогих ресторанов Славянска.

► Славянск еще в начале сентября был увешан рекламными билбордами с ее изображениями. Все агитационные материалы написаны на русском языке.