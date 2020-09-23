Одіозна ексочільниця Слов'янська, яку підозрюють у сепаратизмі, Неля Штепа знову балотується в мери міста. Схоже, лава підсудних не привід відмовитись від висування у мери.

Вона зареєструвалася кандидатом на виборах і йде від "Партії миру і розвитку". Про це повідомила сама Неля Штепа на своїй сторінці у фейсбуці.

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Рідні мої, тепер офіційно я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від "Партії миру та розвитку". Нас з Вами чекає перемога,

– написала Штепа.

Вона також виставила пост, де показала своє посвідчення кандидата на посаду Слов'янського міського голови.



Посвідчення Штепи / Фото Нелі Штепи

Що відомо про скандальну Нелю Штепу

► Неля Штепа очолювала мерію Слов'янська у 2014 році, коли місто захопили бойовики на чолі з Ігорем Гіркіним. Того ж року вона публічно закликала Путіна ввести у місто російські війська.

► Після звільнення Слов'янська від росіян і терористів, Штепа була заарештована і суд по ній перетворився на нескінченний серіал. За 6 років судових слухань у її справі 5 разів мінялися судді, але жоден з них так і не виніс вироку.

► У 2017 році Штепу випустили із СІЗО під домашній арешт. Але це зовсім не заважало їй відсвяткувати день народження в одному з найдорожчих ресторанів Слов'янська.

► Слов'янськ ще на початку вересня був обвішаний рекламними білбордами з її зображеннями. Всі агітаційні матеріали написані російською мовою.