Одиозная Неля Штепа прошла во второй тур выборов в Славянске: данные экзит-пола
Политик времен президентства Виктора Януковича и бывшая городская голова Славянска Неля Штепа во втором туре выборов будет бороться за кресло мэра. Ее оппонентом станет Вадим Лях.
Согласно результатам экзит-полов, Штепу поддержали 23,1% избирателей. Об этом сообщает аналитическое бюро "Система".
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В то же время за Вадима Ляха проголосовали 34,8% избирателей. А это значит, что Штепа и Лях могут встретиться во втором туре выборов, где и будут бороться за кресло мэра Славянска
По данным экзит-полов, в Славянске горсовет проходят шесть партий:
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 25,2%,
- "Партия мира и развития" – 22,7%,
- "Оппозиционный блок" – 18,4%,
- "Слуга народа" – 17,1%,
- "Наш край" – 7,2%,
- "Европейская солидарность" – 5,8%.
Что известно о Неле Штепе
- Неля Штепа была мэром Славянска во времена президентства Виктора Януковича и была в составе "Партии регионов".
- 11 июля 2014 года была задержана по подозрению в сепаратизме. Судьям она заявила, что призвала Путина войти в Славянск и "защитить" ее якобы из-за давления боевиков.
- В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала для женщины пожизненного срока заключения, однако уже в сентябре 2017 года суд выпустил Штепу под домашний арест.
- По решению Европейского суда по правам человека Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины за "нарушение права на свободу".
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