Политик времен президентства Виктора Януковича и бывшая городская голова Славянска Неля Штепа во втором туре выборов будет бороться за кресло мэра. Ее оппонентом станет Вадим Лях.

Согласно результатам экзит-полов, Штепу поддержали 23,1% избирателей. Об этом сообщает аналитическое бюро "Система".

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В то же время за Вадима Ляха проголосовали 34,8% избирателей. А это значит, что Штепа и Лях могут встретиться во втором туре выборов, где и будут бороться за кресло мэра Славянска

По данным экзит-полов, в Славянске горсовет проходят шесть партий:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 25,2%,

"Партия мира и развития" – 22,7%,

"Оппозиционный блок" – 18,4%,

"Слуга народа" – 17,1%,

"Наш край" – 7,2%,

"Европейская солидарность" – 5,8%.

Обратите внимание! В рамках экзит-пола опросили 2053 человека, голосовавших в Славянске. Статическая погрешность составляет не более 1,9%.

Что известно о Неле Штепе