Одіозна Неля Штепа пройшла у другий тур виборів у Слов'янську: дані екзитполу
Політикиня часів президентства Віктора Януковича та колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа у другому турі виборів боротиметиься зі крісло мера. Її опонентом стане Вадим Лях.
Згідно з результатами екзитполів, Штепу підтримали 23,1% виборців. Про це повідомляє аналітичне бюро "Система".
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Водночас за Вадима Ляха проголосували 34,8% виборців. А це означає, що Штепа і Лях можуть зустрітися у другому турі виборів, де і будуть змагатися за крісло мера Слов'янська
За даними екзитполів, у Слов'янську міськраду проходять шість партій:
- "Опозиційна платформа – За життя" – 25,2%,
- "Партія миру та розвитку" – 22,7%,
- "Опозиційний блок" – 18,4%,
- "Слуга народу" – 17,1%,
- "Наш край" – 7,2%,
- "Європейська солідарність" – 5,8%.
Що відомо про Нелю Штепу
- Неля Штепа була мером Слов'янська за часів президентства Віктора Януковича і була у складі "Партії регіонів".
- 11 липня 2014 року її затримали за підозрою в сепаратизмі. Суддям вона заявила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ і "захистити" її нібито через тиск бойовиків.
- У жовтні 2014 року прокуратура Харківської області вимагала для жінки довічного терміну ув'язнення, проте вже у вересні 2017 року суд випустив Штепу під домашній арешт.
- За рішенням Європейського суду з прав людини Штепа отримала 3600 євро компенсації від України за "порушення права на свободу".
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