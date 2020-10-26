Політикиня часів президентства Віктора Януковича та колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа у другому турі виборів боротиметиься зі крісло мера. Її опонентом стане Вадим Лях.

Згідно з результатами екзитполів, Штепу підтримали 23,1% виборців. Про це повідомляє аналітичне бюро "Система".

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Водночас за Вадима Ляха проголосували 34,8% виборців. А це означає, що Штепа і Лях можуть зустрітися у другому турі виборів, де і будуть змагатися за крісло мера Слов'янська

За даними екзитполів, у Слов'янську міськраду проходять шість партій:

"Опозиційна платформа – За життя" – 25,2%,

"Партія миру та розвитку" – 22,7%,

"Опозиційний блок" – 18,4%,

"Слуга народу" – 17,1%,

"Наш край" – 7,2%,

"Європейська солідарність" – 5,8%.

Зверніть увагу! У межах екзитполу опитали 2 053 людини, що голосували у Слов'янську. Статична похибка складає не більш як 1,9%.

Що відомо про Нелю Штепу