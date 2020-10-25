Некоторые избиратели в Закарпатской и Волынской областях отказывались голосовать, потому что не могли понять, как правильно заполнять бюллетени.

В селе Личины Сошичненской ОТГ Камень-Каширского района избиратель, который должен был проголосовать дома, отказался отдавать свой голос, потому что не смог разобраться в бюллетенях, сообщает 24 канал.

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Журналисты "Волынские новости" сообщают, что аналогичная проблема на многих участках. Избирателям было сложно понять, как правильно заполнять бюллетени. Вследствие этого люди проводили много времени в кабинках, что задерживало очереди.

Зато по словам издания "Заголовок", избиратели Перечинского района (Закарпатская область) рассказывают, что не могли найти фамилию любимого кандидата.

Всю жизнь голосую, была членом комиссии, но таких бюллетеней непонятных не видела. Я испортила бюллетень по выборам депутатов в областной совет – перечеркнула, – потому что не смогла найти фамилию кандидата,

– рассказала жительница Перечина Надежда.

Местные выборы 2020 – смотрите прямую трансляцию марафона на 24 канале:

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