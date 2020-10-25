Деякі виборці у Закарпатській та Волинській областях відмовлялись голосувати, бо не могли зрозуміти, як правильно заповнювати бюлетені.

В селі Личини Сошичненської ОТГ Камінь-Каширського району виборець, який повинен був проголосувати вдома, відмовився віддавати свій голос, тому що не зміг розібратися у бюлетенях, повідомляє 24 канал.

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Журналісти "Волинські новини" повідомляють, що аналогічна проблема на багатьох дільницях. Виборцям було складно зрозуміти, як правильно заповнювати бюлетені. Внаслідок цього люди проводили багато часу в кабінках, що затримувало черги.

Натомість за словами видання "Заголовок", виборці Перечинського району (Закарпатська область) розповідають, що не могли знайти прізвище улюбленого кандидата.

Все життя голосую, була членом комісії, але таких бюлетенів незрозумілих не бачила. Я зіпсувала бюлетень з виборів депутатів до обласної ради – перекреслила, – бо не змогла знайти прізвище кандидата,

– розповіла мешканка Перечина Надія.

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Головне про місцеві вибори 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу