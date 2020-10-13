Меньше, чем за 2 недели до выборов украинцам сообщили об опросе, который не предусмотрен ни украинскими законами, ни Конституцией. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил, что он очень удивлен такой новостью.

Избирательный кодекс не предусматривает проведения никаких опросов в день выборов. Об этом Кошель сообщил в эфире 24 канала.

К теме Опроса в день голосования противоречат Избирательному кодексу, - КИУ об инициативе Зеленского

По его словам, есть разные способы изучения общественного мнения, в частности специальные организации, которые проводят социологические опросы. Тот метод, который выбрала украинская власть вызывает не просто недоумение или удивление. Этот опрос могут проводить вне правового поля.

Другой сценарий

Может быть и другой сценарий: парламент попытается внести изменения в Избирательный кодекс. Тогда Центральная избирательная комиссия должна принять соответствующие решения и разработать подзаконные акты.

Я не исключаю то, что это может быть попытка имитации опроса, имитация референдума. Возможно, возле избирательных участков определенные люди будут опрашивать избирателей. Для чего это делать – я не понимаю,

– сказал Кошель.

Возможная политтехнология

По словам эксперта, это обычная политтехнология. "Если власть хочет видеть оценку граждан по какому-то вопросу, для этого нужно заказать социологический опрос у профессиональных социологов. Они скажут ответы с погрешностью – 2%". Он отметил, что даже на участках можно не получить такой точности как благодаря опросам.

Недопустимая агитация

В своем видеоролике Зеленский озвучил избирательные лозунги партии "Слуга народа" – "Украина – это ты".

Я считаю, что это недопустимо, как и агитация президента за политическую партию во время региональных выборов,

– сказал Кошель.

Он допустил, что после ситуации с незаконным опросом могут начать привлекать некоторые электоральные группы, в том числе молодых избирателей.