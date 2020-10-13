Менше, ніж за 2 тижні до виборів українцям повідомили про опитування, яке не передбачене ані українськими законами, ані конституцією. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив, що він дуже здивований такою новиною.

Виборчий кодекс не передбачає проведення жодних опитувань у день виборів. Про це Кошель повідомив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, є різні способи вивчення громадської думки, зокрема спеціальні організації, які проводять соціологічні опитування. Той метод, який обрала українська влада, викликає не просто подив чи здивування. Це опитування можуть проводити поза межами правового поля.

Інший сценарій

Може бути й інший сценарій: парламент спробує внести зміни до Виборчого кодексу. Тоді Центральна виборча комісія повинна прийняти відповідні рішення та розробити підзаконні акти.

Я не виключаю те, що це може бути спроба імітації опитування, імітація референдуму. Можливо, біля виборчих дільниць певні люди опитуватимуть виборців. Для чого це робити – я не розумію,

– сказав Кошель.

Можлива політтехнологія

За словами експерта, це звичайна політтехнологія. "Якщо влада хоче бачити оцінку громадян щодо якогось питання, для цього потрібно замовити соціологічне опитування у професійних соціологів. Вони скажуть відповіді з похибкою – 2%". Він зазначив, що навіть на дільницях можна не отримати такої точності як завдяки опитуваням.

Неприпустима агітація

У своєму відеоролику Зеленський озвучив виборчі гасла партії "Слуга народу" – "Україна – це ти".

Я вважаю, що це – неприпустимо, як і агітація президента за політичну партію під час регіональних виборів,

– сказав Кошель.

Він допустив, що після ситуації з незаконним опитуванням можуть почати залучати деякі електоральні групи, зокрема молодих виборців.