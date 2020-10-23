Жодна дільниця станом на 23 жовтня не готова приймати виборців в умовах пандемії коронавірусу. Там нема антисептиків та приладів температурного скринінгу.

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час брифінгу, передає 24 канал. Вона пояснила: як омбудсмен, має здійснювати контроль за дотриманням виборчих прав громадян.

Актуально Місцеві вибори в часи пандемії: які карантинні заходи діятимуть на дільницях

Ми 25 жовтня будемо перевіряти і аналізувати те, як на дільницях дотримуються карантинних заходів. Щоб людина потрапляла на дільницю лише в масці, щоб їй міряли температуру. Наразі ще жодна дільниця не забезпечена такими приладами і дезінфекторами, щоб людина могла скористатися та обробити собі руки,

– зазначила вона.

Денісова зауважила, що на всіх дільницях їй розповідали, що до кінця дня 23 жовтня вони мають бути забезпечені усіма засобами.

"Ми дуже хочемо, аби цього слова дотримали. Аби не відбулось таке, що кількість хворих на коронавірус в рази збільшуватиметься після цих виборів", – сказала вона.

Омбудсмен додала, що моніторинг буде здійснюватися і щодо умов, в яких проводитимуть всенародне опитування.

Зверніть увагу! Місцеві вибори у 2020 році відбуваються в умовах світової пандемії коронавірусу. В Україні діє адаптивний карантин, тож на дільниці громадяни зобов’язані приходити у масках. Їх просять взяти із собою власну ручку та на дільницях не утворювати черг.



Місцеві вибори в Україні: календар / Інфографіка 24 каналу