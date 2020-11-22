Сразу несколько организаций в Николаеве решили устроить конкурсы, чтобы повысить явку избирателей во втором туре голосования за городского голову. Торты, абонементы на посещение спортзала, павербанки и другие призы активисты предлагают неравнодушным николаевцам.

Так, в интернет-издании "НикВести" призывают избирателей прийти на участок и сделать фотографию. После чего разметить фото в Инстаграме, добавить хэштег #идунавыборы, а также пометить аккаунт издания. Об этом говорится в соцсетях издания.

Тем временем В Славянске люди фотографируются возле избирательных урн, чтобы выиграть iPhone 12: фото

Результаты розыгрыша объявят в 21:00 22 ноября. Победителям интернет-издание обещает 5 павербанков.

А вот коммунальное учреждение "Агентство развития Николаева" обещает трем победителям каталоги оцифрованной графики из коллекции Николаевского областного художественного музея имени Верещагина.

Условия очень простые: идем на выборы, голосуем, делаем фото на участке, загружаем его в фейсбук с хэштегом #яподнимаюявку и отмечаем Агентство развития Николаева. Также ставь + под этим постом, если участвуешь в конкурсе,

– говорится в публикации.

Победителей обещают назвать в 23:00 22 ноября.

Конкурс от Агентства развития Николаева: видео

Поднимать явку в Николаеве решил и предприниматель Максим Бревда. Он тоже проводит "избирательный конкурс". По его условиям, следует сделать сториз или фото с избирательного участка и разместить фотографию в Инстаграме с хэштегом #яподнимаюявку. При этом следует обозначить аккаунты Максима Бревды и Олега Чередниченко. Результаты объявят 22 ноября в 22:00. Победители получат три торта и три карты на 12 посещений тренажерного зала.

Отметим, что в других городах, где проходит второй тур выборов мэра, тоже пытаются поощрить граждан принять участие в голосовании. Оно и неудивительно, ведь явка на выборах чрезвычайно мала. По состоянию на 11: 00 во втором туре выборов 22 ноября приняли участие лишь 9,7% украинцев.

Больше о местных выборах и том, как проходит 2 тур голосования – читайте по ссылке.