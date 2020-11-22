Відразу кілька організацій у Миколаєві вирішили влаштувати конкурси, аби підвищити явку виборців у другому турі голосування за міського голову. Торти, абонементи на відвідини спортзалу, павербанки та інші призи активісти пропонують небайдужим миколаївцям.

Так, в інтернет-виданні "НикВести" закликають виборців прийти на дільницю і зробити фотографію. Після чого розмітити фото в інстаграмі, додати хештег #идунавыборы, а також позначити акаунт видання. Про це мовиться у соцмережах видання.

Тим часом У Слов’янську люди фотографуються біля виборчих урн, щоб виграти iPhone 12: фото

Результати розіграшу оголосять о 21:00 22 листопада. Переможцям інтернет-видання обіцяє 5 павербанків.

А ось комунальна установа "Агенція розвитку Миколаєва" обіцяє трьом переможцям каталоги оцифрованої графіки з колекції Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна.

Умови дуже прості: йдемо на вибори, голосуємо, робимо фото на дільниці, завантажуємо його у фейсбук із хештегом #яподнимаюявку та відмічаємо Агенцію розвитку Миколаєва. Також став + під цим постом, якщо береш участь в конкурсі,

– мовиться у дописі.

Переможців обіцяють назвати о 23:00 22 листопада.

Конкурс від Агенції розвитку Миколаєва: відео

Підіймати явку в Миколаєві вирішив і підприємець Максим Бревда. Він теж проводить "виборчий конкурс". За його умовами, слід зробити сторіз або фото з виборчої дільниці та розмістити світлину в інстаграмі з хештегом #яподнимаюявку. При цьому слід позначити акаунти Максима Бревди та Олега Чередніченка. Результати оголосять також 22 листопада о 22:00. Переможці отримають три торти і три карти на 12 відвідувань тренажерного залу.

Зауважимо, що в інших містах, де відбувається другий тур виборів мера, теж намагаються заохотити громадян взяти участь у голосуванні. Воно й недивно, адже явка на виборах надзвичайно мала. Станом на 11:00 у другому турі виборів 22 листопада взяли участь лише 9,7% українців.

Більше про місцеві вибори та те, як проходить 2 тур голосування – читайте за посиланням.