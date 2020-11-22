Жители Николаева имели возможность добраться до участков на такси в случае озвучивания секретного кода. Такую информацию распространяли в сети, поэтому полиция взялась проверять ее.

Полицейские проверяют сообщение о бесплатном предоставлении услуг такси по перевозке избирателей на участки в Ингульском районе Николаева. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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В социальных сетях появилась публикация с аудиозаписью разговора якобы оператора такси с клиентами о бесплатном предоставлении услуг по перевозке избирателей на участки.

Для того, чтобы воспользоваться таким предложением, человек должен был назвать секретный код.

Информацию обнаружил ситуационный центр полиции в ходе мониторинга, ее зарегистрировали в журнале Единого учета. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, его участников, вероятных организаторов и свидетелей.

К слову, в целом по состоянию на 16:00 полицейские в Николаеве зарегистрировали 19 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Сейчас все они проверяют. После этого будут принимать дальнейшие процессуальные решения. Больше о нарушениях во время выборов в городах Украины читайте здесь.

Справка. В Николаеве избиратели выбирают между действующим мэром Александром Сенкевичем (партия "Пропозиція") и директором по развитию ООО "ЖЭК "Забота" Владиславом Чайкой (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"). Детали второго тура выборов и результаты голосований узнавайте по ссылке.