У Миколаєві працювало безкоштовне таксі для виборців: що про це відомо
Жителі Миколаєва мали можливість дістатися до дільниць на таксі у випадку озвучення секретного коду. Таку інформацію поширювали у мережі, тому поліція взялася перевіряти її.
Поліцейські перевіряють повідомлення про безкоштовне надання послуг таксі з перевезення виборців на дільниці в Інгульському районі Миколаєва. Про це повідомила пресслужба поліції області.
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У соціальних мережах з'явилася публікація з аудіозаписом розмови начебто оператора таксі з клієнтами про безкоштовне надання послуг з перевезення виборців на дільниці.
Для того, аби скористатися такою пропозицією, людина повинна була назвати секретний код.
Інформацію виявив ситуаційний центр поліції під час моніторингу, її зареєстрували в журналі Єдиного обліку. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, її учасників, ймовірних організаторів і свідків.
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