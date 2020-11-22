Жителі Миколаєва мали можливість дістатися до дільниць на таксі у випадку озвучення секретного коду. Таку інформацію поширювали у мережі, тому поліція взялася перевіряти її.

Поліцейські перевіряють повідомлення про безкоштовне надання послуг таксі з перевезення виборців на дільниці в Інгульському районі Миколаєва. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Читайте також У Дніпрі у день виборів провели агітаційний ярмарок: поліція відкрила провадження

У соціальних мережах з'явилася публікація з аудіозаписом розмови начебто оператора таксі з клієнтами про безкоштовне надання послуг з перевезення виборців на дільниці.

Для того, аби скористатися такою пропозицією, людина повинна була назвати секретний код.

Інформацію виявив ситуаційний центр поліції під час моніторингу, її зареєстрували в журналі Єдиного обліку. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, її учасників, ймовірних організаторів і свідків.

До слова, загалом станом на 16:00 поліцейські в Миколаєві зареєстрували 19 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Наразі всіх їх перевіряють. Після цього прийматимуть подальші процесуальні рішення. Більше про порушення під час виборів у містах України читайте тут.

Довідка. У Миколаєві виборці обирають між чинним мером Олександром Сенкевичем (партія "Пропозиція") та директором з розвитку ТОВ "ЖЕК "Турбота" Владиславом Чайкою (партія "Опозиційна платформа – За життя"). Деталі другого туру виборів та результати голосувань дізнавайтесь за посиланням.