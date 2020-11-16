По данным ЦИК, средняя явка в другом туре местных выборов составила лишь 24%. Это может быть связано с различными причинами. Прежде всего с тем, что традиционно количество украинцев, которые голосуют во втором туре, значительно меньше, чем в первом.

Кроме этого, на низкую явку повлияло то, что выборы прошли в первые дни после введения карантина выходного дня. Об этом в эфире 24 канала рассказала координатор движения "Честно" Вита Думанская.

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То есть, было введено много ограничений, не работал ряд заведений. Кроме этого, людям рекомендовали уменьшить количество социальных контактов и не выходить особенно на улицу.

По словам эксперта, это психологически повлияло на людей, поэтому они не пошли на избирательные участки.

Также она отметила, что некоторые избиратели не шли голосовать, когда победа одного из кандидатов выглядела довольно очевидной. Люди не видели смысла, чтобы идти на выборы и отдавать свой голос.

Интересная ситуация была там, где между кандидатами был невысокий процент разрыва. Например, как это было в Одессе,

– прокомментировала Вита Думанская.

И добавила, что в тех местах, где, например, кандидаты в первом туре набрали 45% голосов, картина была достаточно ясна. Возможно, это также демотивировало людей идти на выборы.

Нарушения во время второго тура местных выборов

Координатор движения "Честно" отметила, что во время второго тура волеизъявления не было зафиксировано серьезных нарушений. Впрочем, назвала некоторые из них:

это незаконно размещенная агитация. То есть рекламу должны были убрать до голосования, однако она висела возле избирательных участков;

в Херсоне один из кандидатов выпустил на улицу людей в костюмах динозавров, которые четко ассоциировались с определенной политической силой, которую он представлял;

на одном из участков в Каменце-Подольском, когда начался подсчет голосов, члены комиссии решили устроить перерыв на ужин. То есть, они поужинали возле бюллетеней;

были попытки зайти с кем-то в кабинку проголосовать.

Она отметила, что такие нарушения существенно не влияют на результаты выборов.

Обратите внимание! В течение 15 ноября в полицию поступило 121 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства. Подробнее о нарушениях во время второго тура выборов – читайте по ссылке.