За даними ЦВК, середня явка в другом турі місцевих виборів склала лише 24%. Це може бути пов'язано з різними причинами. Насамперед з тим, що традиційно кількість українців, які голосують в другому турі, значно менша, порівняно з першим.

Крім цього, на низьку явку вплинуло те, що вибори відбулися в перші дні після запровадження карантину вихідного дня. Про це в ефірі 24 каналу розповіла координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.

До теми Яка явка виборців під час другого туру місцевих виборів: дані ЦВК

Тобто, було запроваджено багато обмежень, не працювала низка закладів. Крім цього, людям рекомендували зменшити кількість соціальних контактів і не виходити особливо на вулицю.

За словами експертки, це психологічно вплинуло на людей, тому вони не пішли на виборчі дільниці.

Також вона відзначила, що деякі виборці не йшли голосувати, коли перемога одного з кандидатів виглядала доволі очевидною. Люди не бачили сенсу, щоб йти на вибори і віддавати свій голос.

Цікавіша ситуація була там, де між кандидатами був невисокий відсоток розриву. Наприклад, як це було в Одесі,

– прокоментувала Віта Думанська.

І додала, що в тих місцях, де, наприклад, кандидати в першому турі набрали 45% голосів, картина була достатньо зрозуміла. Можливо, це також демотивувало людей іти на вибори.

Порушення під час другого туру місцевих виборів

Координаторка руху "Чесно" зазначила, що під час другого туру волевиявлення не було зафіксовано серйозних порушень. Втім назвала деякі з них:

це незаконно розміщена агітація. Тобто політичну рекламу повинні були прибрати до голосування, однак вона висіла неподалік виборчих дільниць;

у Херсоні один з кандидатів випустив на вулицю людей в костюмах динозаврів, які чітко асоціювалися з певною політичною силою, що він представляв;

на одній з дільниць у Кам'янці-Подільському, коли вже розпочався підрахунок голосів, члени комісії вирішили влаштувати перерву на вечерю. Тобто, вони повечеряли біля бюлетенів;

були спроби зайти з кимось до кабінки проголосувати.

Вона зауважила, що такі порушення суттєво не впливають на результати виборів.