ЦИК 2 ноября обнародовала результаты местных выборов во всех 4 районах Луганщины. В двух из них победу одержали кандидаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Выборы на Луганщине проходили только в 4 общинах. Победу одержали выдвиженцы от ОПЗЖ и "Наш край". Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Кого выбрали на выборах в Луганской области

Мэром Сватово стала глава райсовета Вита Слепец. Женщина является выдвиженкой от партии ОПЗЖ.

Мэром города Кременная выбрали кандидата от ОПЗЖ Владимира Струка. Мужчина возглавляет наблюдательный совет ООО "Пинта-Кременский пивоваренный завод".

Представитель партии "Наш край" Сергей Хорти стал мэром Рубежного.

Самовыдвиженка Яна Литвинова возглавила Старобельскую городскую общину.

К слову, утром 4 ноября ЦИК обнародовала данные об избрании более 490 городских и сельских голов.

Обратите внимание! 25 октября в Украине прошли местные выборы по новому принципу: избиратели голосовали за кандидатов по открытым спискам. В ЦИК заявили, что явка составила 36,98%. Подробнее о том, как проходили выборы, читайте здесь.