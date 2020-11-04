Обнародовали результаты выборов на Луганщине: победили выдвиженцы ОПЗЖ и "Наш край"
ЦИК 2 ноября обнародовала результаты местных выборов во всех 4 районах Луганщины. В двух из них победу одержали кандидаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Выборы на Луганщине проходили только в 4 общинах. Победу одержали выдвиженцы от ОПЗЖ и "Наш край". Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
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Кого выбрали на выборах в Луганской области
- Мэром Сватово стала глава райсовета Вита Слепец. Женщина является выдвиженкой от партии ОПЗЖ.
- Мэром города Кременная выбрали кандидата от ОПЗЖ Владимира Струка. Мужчина возглавляет наблюдательный совет ООО "Пинта-Кременский пивоваренный завод".
- Представитель партии "Наш край" Сергей Хорти стал мэром Рубежного.
- Самовыдвиженка Яна Литвинова возглавила Старобельскую городскую общину.
К слову, утром 4 ноября ЦИК обнародовала данные об избрании более 490 городских и сельских голов.
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