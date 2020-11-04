ЦВК 2 листопада оприлюднила результати місцевих виборів у всіх 4 громадах Луганщини. У двох з них перемогу здобули кандидати від "Опозиційної платформи – За життя".

Вибори на Луганщині відбувались лише у 4 громадах. Перемогу здобули висуванці від ОПЗЖ та "Наш край". Про це свідчать дані ЦВК.

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Кого обрали на виборах у Луганській області

Мером Сватове стала голова райради Віта Сліпець. Жінка є висуванкою від партії ОПЗЖ.

Мером міста Кремінна обрали кандидата від ОПЗЖ Володимира Струка. Чоловік очолює наглядову раду ТОВ "Пінта-Кремінський пивоварний завод".

Представник партії "Наш край" Сергій Хорті став мером Рубіжного.

Самовисуванка Яна Литвинова очолила Старобільську міську громаду.

До слова, зранку 4 листопада ЦВК оприлюднила дані про обрання понад 490 міських та сільських голів.