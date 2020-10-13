Опрос 25 октября не будет иметь прямых юридических последствий, - Офис президента
В Офисе президента отмечают, что дополнительный опрос, который планируют провести 25 октября во время выборов, не будет иметь прямых юридических последствий, которые есть у референдума. Таким образом, просто хотят узнать мнение общества по ряду ключевых вопросов.
Результаты опроса могут влиять на политику страны, – ОПУ
В ОПУ отмечают, что не только референдум может быть средством народного влияния на содержание политики государства. Этим инструментом вполне могут стать опросы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента.
Подробно Дополнительные 5 вопросов: Зеленский анонсировал всенародный опрос во время выборов
Опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий. Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должно определять народ,
- говорится в сообщении ОПУ.
В опросе не будет спорных вопросов, - СМИ
Тем временем, Укринформ со ссылкой на собственные источники в Офисе президента сообщает, что в перечне вопросов не будет спорных и спекулятивных тем. В частности тех, что касаются Донбасса.
Сам формат пока согласовывают. А первый из предложенных вопросов президент объявит уже в скором времени.
Что на инициативу президента говорят в КИУ?
В Комитете избирателей Украины раскритиковали инициативу Владимира Зеленского. В КИУ говорят, что проведение опроса в день голосования противоречит избирательному кодексу. Более того, ранее похожие инициативы не прошли через парламент.