В Офисе президента отмечают, что дополнительный опрос, который планируют провести 25 октября во время выборов, не будет иметь прямых юридических последствий, которые есть у референдума. Таким образом, просто хотят узнать мнение общества по ряду ключевых вопросов.

Результаты опроса могут влиять на политику страны, – ОПУ

В ОПУ отмечают, что не только референдум может быть средством народного влияния на содержание политики государства. Этим инструментом вполне могут стать опросы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента.

Подробно Дополнительные 5 вопросов: Зеленский анонсировал всенародный опрос во время выборов

Опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий. Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должно определять народ,

- говорится в сообщении ОПУ.

В опросе не будет спорных вопросов, - СМИ

Тем временем, Укринформ со ссылкой на собственные источники в Офисе президента сообщает, что в перечне вопросов не будет спорных и спекулятивных тем. В частности тех, что касаются Донбасса.

Сам формат пока согласовывают. А первый из предложенных вопросов президент объявит уже в скором времени.

Обратите внимание! Свое предложение по опросу Зеленский высказал в видеообращении 13 октября.