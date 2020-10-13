В Офісі Президента наголошують, що додаткове опитування, яке планують провести 25 жовтня під час виборів, не матиме прямих юридичних наслідків, які є у референдуму. Таким чином, просто хочуть дізнатись думку суспільства щодо певних ключових питань.

Результати опитування можуть впливати на політику країни, – ОПУ

В ОПУ наголошують, що не лише референдум може бути засобом народного впливу на зміст політики держави. Цим інструментом цілком можуть стати опитування. Прь це мовиться у заяві пресслужби Офісу Президента.

Детально Додаткові 5 питань: Зеленський анонсував всенародне опитування під час виборів

Опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків. Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ,

– мовиться у повідомленні ОПУ.

В опитуванні не буде суперечливих питань, – ЗМІ

Тим часом, Укрінформ з посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомляє, що у переліку питань не буде контроверсійних та спекулятивних тем. Зокрема тих – що стосуються Донбасу.

Сам формат наразі узгоджують. А перше з запропонованих запитань президент оголосить вже незабаром.

Зверніть увагу! Свою пропозицію щодо опитування Зеленський висловив у відеозверненні 13 жовтня.