Политическая осень 2020 в Украине будет проходить в условиях местных выборов. Чего ждать украинцам в новом политическом сезоне, рассказывают эксперты.

Мода на противостояние с Зеленским

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, в нынешнем политическом сезоне есть мода на противостояние с президентом Зеленским. Именно такое позиционирование роднит такие разные политические силы как "Европейская солидарность" Порошенко и партию Шария. О других факторах – в статье на 24 канале.

Внимание Рада легализовала игорный бизнес в Украине

Порошенко играет на противостоянии с Зеленским / Фото 24 канала

Этот выбор, по его словам, обусловлен, прежде всего, нарастанием проблем у президента Зеленского и его партии из-за эпидемии коронавируса, карантина и глобального экономического кризиса. Грех не воспользоваться такой ситуацией.

В то же время, как рассказал политолог Андрей Вигиринский, слишком сильных потрясений осенью 2020 года не будет.

Интересно Основа идеологии – нетерпимость: что показал скандал с ботами Порошенко

Протестные настроения

По словам Вигиринского, акции протеста будут. Фактором политической раздражения станут местные выборы и деятельность парламента и президента Зеленского. К примеру, рассмотрение скандального законопроекта о языке представителя фракции "Слуга народа" Бужанского станет поводом для протестов. Хотя, отмечает эксперт, документ не слишком критичный. И нельзя сказать, что за него проголосуют. Но одни видят в нем измену и интересы Кремля, другие – защиту.

Различные политические силы используют улицу для агитации / Фото 24 канала

Внимание Роспуск Рады: стоит ли Зеленскому перезагружать парламент

Во-вторых, Порошенко уже собирает митинги из-за открытых уголовных производств против него. Хотя, замечает Вигиринский, это акции, которые не касаются государственной политики, а лично Порошенко. Как отмечает Фесенко, для пятого президента важно восстановить ситуацию второго тура президентских выборов, когда выбор был только между Зеленским и Порошенко.

Восстановление ситуации выбора между двумя политическими силами – "Слуга народа" и "Европейская солидарность" – искусственно повышает статус партии Порошенко. Не случайно Порошенко называет себя лидером оппозиции, хотя такого права ему никто не давал, и в парламенте есть еще три оппозиционные силы. Прямое противостояние с Зеленским – способ политической защиты интересов Порошенко в многочисленных уголовных производствах против него,

– отмечает Владимир Фесенко.

Читайте также Пастор и леди в купальнике: что происходит с политикой перед выборами 2020

Под местные выборы, считает Вигиринский, активизируется "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ, скорее всего, будет выводить на улицу шахтеров. Это будет делаться не ради отстаивания прав граждан, сколько сугубо партийных интересов. Также будут противостояния между праворадикалами и леворадикалами, которые могут всколыхнуть общество. Среди их участников много тех, кто готов к силовым действиям. И это очень опасно. Важно, чтобы все было под контролем МВД.

Кстати Желание угодить Кремлю? Кто и почему хочет отменить языковой закон

Эффективность Верховной Рады

По мнению Андрея Вигиринского, местные выборы не очень скажутся на работе парламента. Хотя политические противостояния, безусловно, будут. В частности, вокруг законопроекта по СБУ и госбюджету на 2021 год.

Верховная Рада будет работать в штатном режиме

Как отмечает политолог, продолжится рассмотрение судебной реформы, вопроса о создании Службы финансовых расследований для противодействия экономическим преступлениям.

Парламент сможет нормально работать в условиях предвыборной кампании. Нормотворческую деятельность Верховной Рады определяет международный фактор и наши обязательства перед партнерами. В частности, МВФ. Есть сроки – в сентябре надо выплачивать государственный долг. Также надо продолжать земельную реформу,

– говорит Вигиринский.

Отставка правительства

Причин для отставки правительства осенью нет. Но кадровые решения возможны. По словам Вигиринского, Денис Шмыгаль – нейтральный премьер-министр. Глава правительства, похоже, играет в политической команде, которая предоставила ему политическую должность.

Шмыгаль останется премьером, но кадровые изменения в правительстве возможны / Фото КМУ

Читайте также Корниенко раскрыл часть планов "Слуги народа" на местных выборах

К тому же, в парламенте есть планы по принятию законопроекта об интерпелляции – возможность увольнения отдельных министров по инициативе народных депутатов.

Нет смысла отправлять все правительство в отставку. Отдельные кадровые решения возможны. Они будут зависеть от экономически-социальной ситуации в государстве. Из-за коронавируса и долговых нагрузок на госбюджет возможна социальная напряженность. А пока не слишком заметно, что делает министр экономики Игорь Петрашко,

– отмечает Андрей Вигиринский.