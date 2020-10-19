В Запорожской области полицейские нашли парня, который 18 октября украл на избирательном участке урну для голосования. Задержанный признался, что хотел выращивать в урне улиток.

Урну для голосования из помещения избирательного участка украли в Каменско-Днепровском районе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Председатель Избирательной комиссии рассказал правоохранителям, что урну для голосования украли вечером 18 октября. На участке осталось 4 урны вместо 5.

Зачем украли урну

Полицейские установили, что урну украл 17-летний местный парень.

Нарушитель сказал, что хотел разводить улиток и использовать урну для голосования как инкубатор для них.

По факту открыли производство по статье о краже.



Парень, похитивший урну, чтобы разводить улиток / Фото с сайта полиции