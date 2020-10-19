Чтобы выращивать улиток: на Запорожье парень украл урну для голосования
В Запорожской области полицейские нашли парня, который 18 октября украл на избирательном участке урну для голосования. Задержанный признался, что хотел выращивать в урне улиток.
Урну для голосования из помещения избирательного участка украли в Каменско-Днепровском районе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Также интересно Главное не поссориться: в Сумах отец с сыновьями баллотируются в депутаты от трех разных партий
Председатель Избирательной комиссии рассказал правоохранителям, что урну для голосования украли вечером 18 октября. На участке осталось 4 урны вместо 5.
Зачем украли урну
- Полицейские установили, что урну украл 17-летний местный парень.
- Нарушитель сказал, что хотел разводить улиток и использовать урну для голосования как инкубатор для них.
По факту открыли производство по статье о краже.
Парень, похитивший урну, чтобы разводить улиток / Фото с сайта полиции
Урна, которую похитил парень / Фото с сайта полиции