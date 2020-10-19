В Запорізькій області поліцейські знайшли хлопця, який 18 жовтня вкрав на виборчій дільниці урну для голосування. Затриманий зізнався, що хотів вирощувати в урні равликів.

Урну для голосування із приміщення виборчої дільниці вкрали в Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Голова виборчої комісії розповів правоохоронцям, що урну для голосування вкрали ввечері 18 жовтня. На дільниці залишилось 4 урни замість 5.

Навіщо вкрали урну

Поліціянти встановили, що урну вкрав 17-річний місцевий хлопець.

Порушник сказав, що хотів розводити равликів і використовувати урну для голосування як інкубатор для них.

За фактом відкрили провадження за статтею про крадіжку.



Хлопець, який викрав урну, щоб розводити равликів / Фото з сайту поліції