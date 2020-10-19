Щоб вирощувати равликів: на Запоріжжі хлопець вкрав урну для голосування
В Запорізькій області поліцейські знайшли хлопця, який 18 жовтня вкрав на виборчій дільниці урну для голосування. Затриманий зізнався, що хотів вирощувати в урні равликів.
Урну для голосування із приміщення виборчої дільниці вкрали в Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба поліції.
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Голова виборчої комісії розповів правоохоронцям, що урну для голосування вкрали ввечері 18 жовтня. На дільниці залишилось 4 урни замість 5.
Навіщо вкрали урну
- Поліціянти встановили, що урну вкрав 17-річний місцевий хлопець.
- Порушник сказав, що хотів розводити равликів і використовувати урну для голосування як інкубатор для них.
За фактом відкрили провадження за статтею про крадіжку.
Хлопець, який викрав урну, щоб розводити равликів / Фото з сайту поліції
Урна, яку викрав хлопець / Фото з сайту поліції
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