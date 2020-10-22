Партия "Голос" летом 2020 потеряла лидера Святослава Вакарчука, но получила новый импульс и планирует заявить о себе на местных выборах. Для этого партия привлекла новые лица во главе с Сергеем Притулой.

Сайт 24 канала продолжает рассказывать о политических партиях, которые участвуют в местных выборах 2020 года. Сейчас в объективе – молодая, но амбициозная партия "Голос".

Читайте также TikTok и либертарианство: с чем партия "Слуга народа" идет на выборы 2020

История создания

О создании партии "Голос" было объявлено в мае 2019 года. Лидером политсилы стал музыкант и нардеп VI созыва Святослав Вакарчук. Поскольку команде "Голоса" не хватало времени на регистрацию новой партии ко внеочередным парламентским выборам, было принято решение переименовать и перерегистрировать действующую партию "Платформа инициатив" (основана в 2015 году). Главой партии была Юлия Клименко, которая попала в двадцатку избирательного списка "Голоса" на парламентских выборах-2019.

Новая политическая сила заняла нишу молодой и модной партии демократов. В ее ряды привлекли действительно новые лица – единственным человеком с опытом депутатства в "Голосе" был сам Вакарчук.



Святослав Вакарчук – лидер партии "Голос", 2019 год / Фото пресс-службы политсилы

"Голос" довольно неплохо дебютировал. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 года партия набрала 5,82% голосов, что позволило получить 17 мандатов по партийным спискам, а также 3 мандата в одномандатных мажоритарных округах.

В августе 2019 создана парламентская фракция "Голос", которую возглавил Вакарчук. Впрочем, довольно быстро певец в очередной раз убедился, что политическая рутина – не его, он пропустил много заседаний и не был частым гостем политических ток-шоу. Поэтому решение о почетной отставке было оправданным и логичным.

Интересно Вместо Вакарчука: в Раду от "Голоса" попал "киборг" Андрей Шараскин

Новой руководительницей "Голоса" стала Кира Рудик. Она заявила 3 июля 2020 года, что партия находится в статусе оппозиции к власти. Также "Голос" объявил войну политсиле Петра Порошенко "Европейская Солидарность", чем спровоцировал скандал. "Боевые действия" идут преимущественно в соцсетях и иногда – в телевизионных эфирах.



Кира Рудик и Макс Нефьодов – новый лидер и новое лицо партии / Фото пресс-службы "Голоса"

Идеология партии

"Голос" – это проевропейская, правоцентричная партия с демократическим подходом к политике.

"Голос" декларирует идею о том, что в центре государственной политики должен стоять человек, а деньги должны быть отделены от провластных органов.

В экономическом плане партия "Голос" акцентирует внимание на введении налога на выведенный капитал, рынок земли, приватизации предприятий, борьбе с незаконными схемами на таможне и в налоговой.

Лидеры и лица партии

С момента основания "Голоса" обязанности лидера и медийного лица партии выполнял Святослав Вакарчук.

После парламентских выборов партию возглавила Кира Рудик – IT-предпринимательница, операционная директор IT-компании Ring Ukraine, а также член совета директоров Американской торговой палаты в Украине.

Также к известным лицам в партии "Голос" можно отнести Александру Устинову, Ярослава Железняка, Сергея Рахманина, Макса Нефьодова, Ярослава Юрчишина, Ольгу Стефанишину и Сергея Притулу.



Сергей Притула – самый известный кандидат от "Голоса" на местных выборах / Фото пресс-службы партии "Голос"

Рейтинг партии

Согласно данным агрегированного рейтинга партий по Украине, суммарная поддержка "Голоса" составляет мизерные 1,4%. Но по данным сентябрьских соцопросов у партии высокие шансы пройти в Киевский городской совет с результатом – 6,5%.

К теме "Голос" ведет переговоры об объединении с 7 партиями

Во Львове "Голос" поддерживают примерно 9,8% опрошенных, среди жителей Харькова и Днепра проголосовать за партию собираются меньше 1%.

Программа "Голоса"

В программе партии указано, что государство – это не бюрократия, чиновники и политика. Государство – это люди. "Голос" стремится изменить социальную сферу в Украине и применять современные цифровые технологии и европейские подходы к управлению.

Партия обещает:

Заложить в Украине фундамент реального правосудия, в котором суды прекратят отпускать преступников и сажать невинных.

Масштабировать успешный опыт развития информационных технологий в Украине на всю нашу экономику, что поможет достичь стремительного экономического прорыва.

Применить антимонопольное законодательство.

Завершить реформу здравоохранения по принципу "деньги ходят за пациентом" и достичь того, чтобы государство справедливо платило за необходимые медицинские услуги для пациентов на всех уровнях помощи.

Запустить систему оценки качества образования от потребителей – детей и родителей – в формате опроса, которая будет влиять на управленческие решения директоров и департаментов образования.

Выстроить управление армией по стандартам НАТО. Военный будет иметь привилегированное социальное и бытовое обеспечение и качественное медицинское обслуживание.

Поддерживать внутренне перемещенных лиц и заботиться об украинцах на оккупированных территориях.

Провести деолигархизацию и изменить систему уплаты налогов, которые должны стать выгодной инвестицией в общее благосостояние.

Увеличивать давление на Россию за незаконную аннексию и оккупацию Крыма, а также применить дипломатический арсенал, чтобы как можно быстрее прекратить огонь и стабилизировать ситуацию на Донбассе

Популяризировать и укреплять единое гуманитарно-культурное украинское пространство.

"Голос" на местных выборах 2020

На местные выборы 2020 партия "Голос" выдвинула более 5 000 кандидатов в депутаты областных, городских, районных, поселковых и сельских советов в 19 областях и городе Киеве. Территориальные избирательные комиссии зарегистрировали 45 кандидатов на должности городских глав от "Голоса".

Читайте также Притула на выборах мэра Киева и "план Б" для Зеленского

Больше всего кандидатов в советы разных уровней – 1 376 – во Львовской области, 785 – в Тернопольской, 783 – в Киевской. Среди них кандидаты и кандидатки на должности мэров: в Киеве – Сергей Притула, во Львове – Ярослав Рущишин, в Виннице – Александра Устинова.