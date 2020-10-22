Партія "Голос" влітку 2020 року втратила лідера Святослава Вакарчука, але отримала новий імпульс і планує заявити про себе на місцевих виборах. Для цього партія залучила нові обличчя на чолі з Сергієм Притулою.

Сайт 24 каналу продовжує розповідати про політичні партії, що беруть участь у місцевих виборах 2020 року. Нині в об’єктиві – молода, але амбітна партія "Голос".

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Історія створення

Про створення партії "Голос" було оголошено у травні 2019 року. Лідером політсили став музикант та нардеп VI скликання Святослав Вакарчук. Оскільки команді "Голосу" бракувало часу на реєстрацію нової партії до позачергових парламентських виборів, було ухвалене рішення перейменувати і перереєстровувати чинну партію "Платформа ініціатив" (засновано у 2015 році). Головою партії була Юлія Клименко, яка потрапила у двадцятку виборчого списку "Голосу" на парламентських виборах-2019.

Нова політична сила зайняла нішу молодої та модної партії демократів. До її лав залучили дійсно нові обличчя – єдиною людиною з досвідом депутатства у "Голосі" був сам Вакарчук.

Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос", 2019 рік / Фото пресслужби політсили

"Голос" доволі непогано дебютував. На позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року партія набрала 5,82% голосів, що дозволило отримати 17 мандатів за партійними списками, а також 3 мандати в одномандатних мажоритарних округах.

У серпні 2019 року створено парламентську фракцію "Голос", яку очолив Вакарчук. Втім, доволі швидко співак вкотре переконався, що політична рутина – не його, він пропустив багато засідань і не був частим гостем політичних ток-шоу. Тому рішення про почесну відставку було виправданим і логічним.

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Новою керівницею "Голосу" стала Кіра Рудик. Вона заявила З липня 2020 року, що партія перебуває в статусі опозиції до влади. Також "Голос" оголосив війну політсилі Петра Порошенка "Європейська Солідарність", чим спровокував скандал. "Бойові дії" точаться здебільшого у соцмережах та інколи – у телевізійних ефірах.

Кіра Рудик та Макс Нефьодов – новий лідер та нове обличчя партії / Фото пресслужби "Голосу"

Ідеологія партії

"Голос" – це проєвропейська, правоцентрична партія з демократичним підходом до політики.

"Голос" декларує ідею про те, що в центрі державної політики повинна стояти людина, а гроші повинні бути відділеними від провладних органів.

В економічному плані партія "Голос" акцентує увагу на запровадженні податку на виведений капітал, ринок землі, приватизацію підприємств, боротьбу з незаконними схемами на митниці та в податковій.

Лідери та обличчя партії

З моменту заснування "Голосу", обов’язки лідера та медійного обличчя партії виконував Святослав Вакарчук.

Після парламентських виборів партію очолила Кіра Рудик – IT-підприємниця, операційна директорка IT-компанії Ring Ukraine, а також членкиня ради директорів Американської торговельної палати в Україні.

Також до відомих облич у партії “Голос” можна віднести Олександру Устинову, Ярослава Железняка, Сергія Рахманіна, Макса Нефьодова, Ярослава Юрчишина, Ольгу Стефанишину та Сергія Притулу.

Сергій Притула – найвідоміший кандидат від "Голосу" на місцевих виборах / Фото пресслужби партії "Голос"

Рейтинг партії

Згідно з даними агрегованого рейтингу партій по Україні, сумарна підтримка "Голосу" становить мізерні 1,4%. Але за даними вересневих соцопитувань у партії високі шанси пройти до Київської міської ради з результатом – 6,5%.

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У Львові "Голос" підтримує приблизно 9,8% опитуваних, серед жителів Харкова та Дніпра проголосувати за партію збирається менш як 1%.

Програма "Голосу"

У програмі партії зазначено, що держава – це не бюрократія, чиновники та політика. Держава – це люди. "Голос" прагне змінити соціальну сферу в Україні та застосовувати сучасні цифрові технології та європейські підходи до управління.

Партія обіцяє:

Заснувати в Україні реальне правосуддя, в якому суди припинять відпускати злочинців та ув'язнювати безневинних.

Масштабувати успішний досвід розвитку інформаційних технологій в Україні на всю нашу економіку, що допоможе досягнути стрімкого економічного прориву.

Застосувати антимонопольне законодавство.

Завершити реформу охорони здоров’я за принципом "гроші ходять за пацієнтом" і досягнути того, щоби держава справедливо платила за необхідні медичні послуги для пацієнтів на всіх рівнях допомоги.

Запустити систему оцінки якості освіти від споживачів – дітей та батьків – у форматі опитування, яка впливатиме на управлінські рішення директорів і департаментів освіти.

Вибудувати управління армією за стандартами НАТО. Військовий матиме привілейоване соціальне та побутове забезпечення та якісне медичне обслуговування.

Підтримувати внутрішньо переміщених осіб та піклуватись про українців на окупованих територіях.

Провести деолігархізацію та змінити систему сплати податків, які повинні стати вигідною інвестицією у спільний добробут.

Збільшувати тиск на Росію за незаконну анексію та окупацію Криму, а також застосовувати дипломатичний арсенал, щоб якнайшвидше припинити вогонь і стабілізувати ситуацію на Донбасі

Популяризувати та зміцнювати єдиний гуманітарно-культурний український простір.

"Голос" на місцевих виборах 2020

На місцеві вибори 2020 року партія "Голос" висунула понад 5000 кандидатів у депутати до обласних, міських, районних, селищних та сільських рад у 19 областях та місті Києві. Територіальні виборчі комісії зареєстрували 45 кандидатів на посади міських голів від "Голосу".

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Найбільше кандидатів до рад різних рівнів – 1376 у Львівській області, 785 у Тернопільській, 783 у Київській. Серед них кандидати та кандидатки на посади мерів: у Києві – Сергій Притула, у Львові – Ярослав Рущишин, у Вінниці – Олександра Устінова.