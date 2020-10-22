Появление партии "Победа Пальчевского" – очередная попытка удовлетворить общественный спрос на "новые лица" или подыгрывание "старым политикам"?

Сайт 24 канала коротко расскажет, что предлагает избирателям новая политическая сила и ее лидер Андрей Пальчевский, а также какие амбиции они питают на местных выборах?

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История партии

Общую бренд-стратегию Андрея Пальчевского запустили еще в 2018 году. Тогда на улицах, в основном – Киева, появились борды, которые популяризировали его как блогера и ведущего.

Через год в сети начали "раскручивать" соцопросы, которые утверждали, что Пальчевский якобы "догоняет" Виталия Кличко в рейтингах кандидатов на должность мэра Киева. Впрочем, сам политик воздерживался от комментариев относительно вероятного участия в очередных выборах.

О создании собственной партийной силы Андрей Пальчевский заявил только прошлым летом – накануне местных выборов 2020 года. В конце июня лидер новосозданной структуры переименовал зарегистрированную еще в 2015 году в Минюсте партию "Украина завтра" на амбициозный вариант "Победа Пальчевского".



Сначала Андрея Пальчевского представляли как блогера, а не политика / Фото Чесно

Идеология партии

В своих интервью Пальчевский отмечает, что географически его партия придерживается "центризма". Также политик якобы выступает "против разделения страны по языку, конфессии или иным принципам".

В остальном - риторика Пальчевский близка к сентенциям "Оппозиционной платформы – За жизнь", и он является частым гостем на телеканалах, принадлежащих олигархам, в частности, так называемого "пула Виктора Медведчука". Во время эфиров лидер "Победы Пальчевского" часто выражает идеи, которые трудно ассоциируются с "новым кандидатом, которому надоело терпеть".

Рейтинги партии

Несмотря на заоблачные рейтинги, которые приписывали политической силе немалую поддержку украинцам, по результатам свежих опросов, "Партия Пальчевского" держится примерно на отметке 1% голосов.



Несмотря на попытки построить партийную структуру, "Победа Пальчевского" остается "партией одного человека" / Фото: прес-сслужба партии

Лидеры партии

Лидером партии является Андрей Пальчевский. По данным расследования команды Bihus.info, основной задачей политика является постоянное пребывание в тщательно подготовленном медийном поле. Спонсором и партнером его масштабной избирательной кампании считается выходец из "ОПЗЖ" – бизнесмен Вадим Столар.

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Остальные члены команды на официальном сайте партии не указаны.

Программа партии

В многочисленных интервью Пальчевский подчеркивает, что идет менять страну.

Программа партии определяет шаги, которые стремится осуществить политсила в случае прихода к власти: