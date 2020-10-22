Поява партії "Перемога Пальчевського" – чергова спроба задовольнити суспільний попит на "нові обличчя" чи підігрування "старим політикам"?

Сайт 24 каналу коротко розкаже, що пропонує виборцям нова політична сила і її лідер Андрій Пальчевський, а також які амбіції вони плекають на місцевих виборах?

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Історія партії

Загальну бренд-стратегію Андрія Пальчевського запустили ще у 2018 році. Тоді на вулицях, в основному – Києва, з’явилися борди, які популяризували його як блогера та ведучого.

Через рік у мережі почали "розкручувати" соцопитування, які стверджували, що Пальчевський нібито "наздоганяє" Віталія Кличка в рейтингах кандидатів на посаду мера Києва. Втім, сам політик утримувався від коментарів щодо ймовірної участі в чергових виборах.

Про створення власної партійної сили Андрій Пальчевський заявив лише минулого літа – напередодні місцевих виборів 2020 року. Наприкінці червня лідер новоствореної структури перейменував зареєстровану ще в 2015 році у Мін'юсті партію "Україна завтра" на амбітний варіант "Перемога Пальчевського".



Спочатку Андрія Пальчевського представляли як блогера, а не політика / Фото Чесно

Ідеологія партії

В своїх інтерв’ю Пальчевський зазначає, що географічно його партія дотримується "центризму". Також політик начебто виступає "проти розділення країни за мовою, конфесією чи іншими принципами".

Щодо іншого – риторика Пальчевського близька до сентенцій "Опозиційної платформи – За життя", і він є частим гостем на телеканалах, які належать олігархам, зокрема, з так званого "пулу Віктора Медведчука". Під час ефірів лідер "Перемоги Пальчевського" часто висловлює ідеї, які важко асоціюються з "новим кандидатом, якому набридло терпіти".

Рейтинги партії

Попри захмарні рейтинги, які приписували політичній силі чималу підтримку українців, за результатами свіжих опитувань, "Партія Пальчевського" тримається приблизно на позначці 1% голосів.



Попри спроби розбудувати партійну структуру, "Перемога Пальчевського" залишається "партією однієї людини" / Фото: пресслужба партії

Лідери партії

Лідером партії є Андрій Пальчевський. За даними розслідування команди Bihus.info, основним завданням політика є постійне перебування в ретельно підготовленому медійному полі. Спонсором та партнером його масштабної виборчої кампанії вважається виходець з "ОПЗЖ" – бізнесмен Вадим Столар.

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Інші члени команди на офіційному сайті партії не зазначені.

Програма партії

В багаточислених інтерв’ю Пальчевський наголошує, що йде змінювати країну.

Програма партії окреслює кроки, які прагне здійснити політсила в разі приходу до влади: