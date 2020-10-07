Пальчевский обещает открыть больницу на Троещине и хочет строить по четыре новые станции метро ежегодно.

Бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский также будет бороться за кресло мэра Киева. В начале июля 2020 года он создал собственную партию – "Победа Пальчевского" – от которой и будет баллотироваться. Сайт 24 канала рассказывает, что обещает изменить в Киеве Пальчевский.

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Что хочет изменить в Киеве Пальчевский

На сайте своей партии Пальчевский опубликовал стратегический план развития Киева, по которому он и его команда планируют работать в ближайшие пять лет. Пальчевский говорит о том, что краеугольным камнем при формировании планов развития города должен стать именно комфорт киевлян, а развитие города должно учитывать интересы будущих поколений.

Также в программе написано, что необходимо обеспечить равномерное и устойчивое развитие всех районов Киева, а каждый район будет иметь собственный бюджет. В общем, в его программе есть 11 стратегических направлений.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В программе говорится о том, что система ЖКХ в Киеве критически устарела, а качество услуг находится на низком уровне. Поэтому Пальчевский предлагает провести полную реновацию жилого фонда, повысить энергоэффективность зданий, заменить инфраструктуру ЖКХ и в течение 10 лет перевести магистральные подземные сети.

Планируется также создание электронный кабинет киевлян с возможностью фиксировать, что услуги не предоставлялись (с последующим возвратом оплаты).

Строительство инфраструктуры

Еще одна проблема, с которой хочет бороться Пальчевский – это отмывание денег на инфраструктурных проектах и ​​то, что власть отдает тендеры "своим" фирмам, которые не могут самостоятельно строить тот или иной объект.

Чтобы решить проблему обещают провести аудит строительства объектов, которые вызывают больше всего вопросов (Подольско-Воскресенский мост – приводят пример в программе), прекратить практику использования "фирм-прокладок", заключение контрактов непосредственно со строителем.

"Киев без барьеров"

В предвыборной программе сказано, что большинство объектов социальной инфраструктуры, торговых площадок, общественных мест в столице не оборудованы пандусами. К тому же, не весь транспорт имеет низкий пол, а пешеходные переходы редко оборудованы звуковой сигнализацией.

Пальчевский обещает обязать застройщиков на этапе проектирования зданий учитывать потребности всех категорий населения, и в кратчайшие сроки оборудовать пандусами и специальными лифтами все объекты социальной инфраструктуры Киева. Также хотят закупить низкопольный общественный транспорт.



Пальчевский и киевляне / Фото страница Facebook партии "Победа Пальчевского"

Электронные сервисы (э-сервисы)

По мнению Пальчевского, э-сервисы вводятся с большими задержками, в результате чего технологии, на которых они базируются, устаревают. Поэтому он предлагает отдать развитие городских э-сервисов инвесторам и поощрять конкуренцию на рынке для ускоренного развития технологий и удешевления продукта.

Медицина

В программе кандидата написано, что из бюджета Киева на медицину идет 8,1 миллиардов гривен, однако лишь 110 тысяч гривен из них идет на капитальные вложения, из-за чего не строятся новые больницы, а в самых медучреждениях не хватает современного оборудования. Отдельным пунктом выделено и то, что на Троещине нет больницы.

Предлагают начать строительство новых, современных больниц в каждом районе и обеспечить все медучреждения современным оборудованием.

Социальная защита

Еще один пункт – малообеспеченные киевляне и пенсионеры не получают должной помощи от города. Чтобы это исправить Пальчевский обещает ввести муниципальные надбавки пенсионерам из городского бюджета в размере не менее 60% от пенсии, гарантировать реальное обеспечение пенсионеров и малообеспеченных необходимыми медикаментами, а также снизить "тарифное давление" на наиболее уязвимые слои населения.

Экология

Сказано, что в Киеве есть ряд опасных объектов: заводы "Радикал" и "Радар", Бортническая станция аэрации, мусоросжигательный завод "Энергия", свалки постоянно горят и тому подобное. Также, много парков и скверов застраивают, а за новыми деревьями, которые сажают, никто не ухаживает.

Кандидат в мэры предлагает провести рекультивацию территорий бывших заводов, модернизацию БСА и «Энергии», строительство современных мусороперерабатывающих комплексов. Также хотят ввести меры направленные на преодоление цветения и обмеление рек Днепр и Десна и ввести мораторий на обрезку деревьев.

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Строительный беспредел в городе

Отмечено, что нет качественного контроля над строительством со стороны города, а строительная мафия контролирует весь город. Пальчевский предлагает ввести штрафы за каждое срубленное дерево – 5000 гривен, запретить строительство недвижимости без подземных паркингов, детсадов, скверов и другой инфраструктуры.

Кроме этого хотят провести аудит и аннулировать незаконно выданные разрешения на строительство, а также незаконно выделенную земли под застройку.

Социальная инфраструктура

В программе указано, что застройщики не строят детсады, скверы и стоянки. Поэтому обещают ежегодно строить 14 новых детских садов, а также учебных заведений, скверов, стоянок, детских и спортивных площадок.

Общественный транспорт

Отмечают, что метро в городе плохо развито, а Киев отдали на откуп частным перевозчикам – маршрутки с низкими стандартами комфорта и безопасности. Поэтому хотят ежегодно строить четыре новых станции метро и заменить маршрутки общественным электротранспортом.

Дороги и пробки

Чтобы исправить ситуацию с плохими дорогами в столице Пальчевский предлагает ремонтировать те дороги, которые в этом остро нуждаются и отказаться от ямочного ремонта на один сезон, в пользу полноценного ремонта с пятилетней гарантией. Кроме этого обещают начать строительство автостоянок и перехватывающих паркингов.