В Киеве от социологов начинают поступать первые данные экзитполов. Объявлять имена лидеров голосования пока не позволяет закон, однако уже известны некоторые интригующие данные. Пока результаты голосования свидетельствуют о том, что второй тур выборов мэра столицу не обойдет.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в фейсбук. Он добавляет, что если имя лидера голосования в Киеве пока прогнозируемое, то вторую позицию пока удерживает неожиданный кандидат.

Обратите внимание! Как проходят местные выборы в Украине по состоянию на 16:00

Эти слова подтверждает и журналистка Соня Кошкина.

Тут две интриги и один сюрприз. Интрига номер один: будет ли второй тур? Два источника показывают уже более 45% (голосов за лидера голосования – 24 канал). А именно: 46,7-48,8%. Еще один источник демонстрирует немного более низкий результат. Сюрприз: второе место. Этот человек уже управлял городом, хоть и не был избран,

– написала она.

В то же время, по словам Кошкиной, есть интрига и вокруг третьего места среди кандидатов на пост мэра. Его пока делят двое политиков.

"Оба – любители ТИК-тока, один человек – с большим бело-красным сердцем. Цифры почти одинаковые. А если учитывать погрешность, то это очень интересно и срочно нужен попкорн", – заинтриговала она.

А вот Юрий Бутусов комментирует первые результаты экзитполов так:

Крайне низкая явка. Выборы мэра пройдут в два тура. Во втором туре по первому экзитполу одна фамилия ожидаема, другая – неожиданность для фейсбук-сообщества.

"Поэтому идите голосовать и говорите знакомым и соседям, чтобы не пропустили голосование, время еще есть. Низкая явка серьезно меняет итоги выборов, явку надо поднимать. Разрыв между рядом кандидатов за выход во второй тур очень маленький, поэтому будущий политический расклад в городе могут решить всего несколько сотен голосов", – уточнил он.

По словам Бутусова, настоящие экзитполы в Киеве делают три структуры:

Социологическая компания "Рейтинг".

Социологическая компания "Инфосапиенс".

Социологическая компания "Либерти Репорт" для студии Савика Шустера.

Заметим, что по состоянию на 13:00 явка избирателей в Киеве была довольно низкой и составляла всего 16%.

Официальные данные экзитполов начнут появляться после 20:00.

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