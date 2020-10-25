У Києві від соціологів починають надходити перші дані екзитполів. Оголошувати імена лідерів голосування поки не дозволяє закон, однак вже відомі деякі інтригуючі дані. Поки результати голосування свідчать про те, що другий тур виборів мера столицю не омине.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці. Він додає, що якщо ім’я лідера голосування у Києві поки прогнозоване, то другу позицію поки утримує неочікуваний кандидат.

Зверніть увагу! Як відбуваються місцеві вибори в Україні станом на 16:00

Ці слова підтверджує і журналістка Соня Кошкіна.

Тут дві інтриги і один сюрприз. Інтрига номер один: чи буде другий тур? Два джерела показують вже понад 45% (голосів за лідера голосування – 24 канал). А саме: 46,7 – 48,8%. Ще одне джерело демонструє трохи нижчий результат. Сюрприз: друге місце. Ця людина вже керувала містом, хоч і не була обрана,

– написала вона.

Водночас, за словами Кошкіної, є інтрига й навколо третього місця серед кандидатів на пост мера. Його поки ділять двоє політиків.

"Обидва – любителі тік-току, одна людина – з великим біло-червоним серцем. Цифри майже однакові. А якщо враховувати похибку, то це дуже цікаво і терміново потрібен попкорн", – заінтригувала вона.

А ось Юрій Бутусов коментує перші результати екзитполів так:

Вкрай низька явка. Вибори мера пройдуть у два тури. У другому турі за першим екзитполом одне прізвище очікуване, інше – несподіванка для фейсбук-спільноти.

"Тому йдіть голосувати і кажіть знайомим та сусідам, щоб не пропустили голосування, час ще є. Низька явка серйозно змінює підсумки виборів, явку треба підіймати. Розрив між низкою кандидатів за вихід до другого туру дуже маленький, відтак майбутній політичний розклад в місті можуть вирішити всього кілька сотень голосів", – уточнив він.

За словами Бутусова, справжні екзитполи в Києві роблять три структури:

Соціологічна компанія "Рейтинг".

Соціологічна компанія "Інфосапіенс".

Соціологічна компанія "Ліберті Репорт" для студії Савіка Шустера.

Зауважимо, що станом на 13:00 явка виборців у Києві була доволі низькою і складала всього 16%.

Офіційні дані екзитполів почнуть з'являтися після 20:00.

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