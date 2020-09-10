Местные выборы на Донбассе: письмо Кравчука о соответствии минским соглашениям поступило в Раду
Письмо главы украинской делегации в минской ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука о проведении местных выборов на Донбассе поступило в Верховную Раду. В письме Кравчук просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов минским соглашениями.
Письмо Кравчука касательно выборов поступило в Раду: что известно
Такое заявление сделал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
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"Что касется обращения Леонида Макаровича, то оно действительно поступило в Верховную Раду. Если я не ошибаюсь, в пятницу, 21 августа, Руслан Стефанчук направил его в комитеты, комитеты рассматривать эти вопросы", – отметил Разумков.
Однако, прогнозировать результаты рассмотрения обращения Кравчука в парламентских комитетах глава Верховной Рады не стал.
"Я скажу свою позицию, которую я слышал в частности, от многих украинских чиновников: выборы – это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции", – подчеркнул он.
Правда, добавил Разумков, есть некоторые ограничения. По его убеждению: выборы должны быть выборами.
Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, проживающих на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное – выборы должны соответствовать европейским нормам и быть такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан,
– заметил спикер парламента.
Также Разумков отметил, что кроме главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти.
Прежде всего отвечающих за мирное урегулирование войны на Донбассе – в частности,
- президента Владимира Зеленского – его мнение уже давно известна;
- председателя ОПУ Андрея Ермака.
По словам председателя ВР, ни какой дополнительной информации по этому вопросу не поступало.
"Выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать. Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях", – подытожил Разумков .
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Что этому предшествовало
- Верховная Рада поддержала постановление, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
- Впоследствии на эту дату голосования назначил и Центризбирком.
- Правда, украинские чиновники пришли к выводу, что на Донбассе выборы провести нельзя.
- Речь о территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.
- Впоследствии Кравчук обратился к председателю Рады Разумкова. Он попросил спикера рассмотреть, соответствует ли постановление парламента о назначении местных выборов закона об особом статусе Донбасса и минским соглашениям. Собственно, оно нарушает "Минск" по убеждению представителей оккупированного Донбасса.
- О своем письме Кравчук сообщил участникам ТКГ. Однако, на последней встрече представителей группы, которая прошла в формате видеоконференции 18 – 19 августа, Россия заблокировала достижение договоренностей с Украиной.