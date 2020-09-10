Письмо главы украинской делегации в минской ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука о проведении местных выборов на Донбассе поступило в Верховную Раду. В письме Кравчук просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов минским соглашениями.

Письмо Кравчука касательно выборов поступило в Раду: что известно

Такое заявление сделал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Что касется обращения Леонида Макаровича, то оно действительно поступило в Верховную Раду. Если я не ошибаюсь, в пятницу, 21 августа, Руслан Стефанчук направил его в комитеты, комитеты рассматривать эти вопросы", – отметил Разумков.

Однако, прогнозировать результаты рассмотрения обращения Кравчука в парламентских комитетах глава Верховной Рады не стал.

"Я скажу свою позицию, которую я слышал в частности, от многих украинских чиновников: выборы – это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции", – подчеркнул он.

Правда, добавил Разумков, есть некоторые ограничения. По его убеждению: выборы должны быть выборами.

Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, проживающих на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное – выборы должны соответствовать европейским нормам и быть такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан,

– заметил спикер парламента.

Также Разумков отметил, что кроме главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти.

Прежде всего отвечающих за мирное урегулирование войны на Донбассе – в частности,

президента Владимира Зеленского – его мнение уже давно известна;



– его мнение уже давно известна; председателя ОПУ Андрея Ермака.

По словам председателя ВР, ни какой дополнительной информации по этому вопросу не поступало.

"Выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать. Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях", – подытожил Разумков .

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