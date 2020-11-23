В 11 городах Украины во втором туре выборов избрали новых мэров. Официальные результаты должны появиться до 27 ноября. Но уже сейчас понятно, что в большинстве городов победили действующие руководители.

Политолог Володомир Фесенко отметил, что на выборах победили не старые, а знакомые и проверенные лица. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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Главная причина победы действующих мэров

По его словам, по сравнению с прошлогодней электоральной революцией, в этом году действительно есть определенный эффект консерватизма.

Главная причина победы действующих мэров на выборах – реформа децентрализации. Мэрам, в частности крупных городов, удалось больше всего воспользоваться ее достижениями,

– отметил Фесенко.

Он подтвердил, что бюджеты крупных городов за 5 лет выросли в 2 раза. Если мэр хотя бы немного развивал свой город, демонстрировал результаты, то это безусловно дало бы ему правильный результат.

Различная оценка ситуации

Еще один важный момент – одновременно психологический и политический. Социологи зафиксировали, что люди по-разному оценивают ситуацию:

в стране в целом – преимущественно негативно, критически;

в своем городе – преимущественно положительно.

Отметим! В 11 крупных городах Украины 22 ноября состоялось повторное голосование на местных выборах, в частности в: Дрогобыче, Полтаве, Бердянске, Славянске, Днепре, Никополе, Ужгороде, Львове, Черкассах, Николаеве и ровно. Больше о результатах второго тура читайте здесь.

Эффект телевизора

По оценке ситуации в стране, начинается эффект телевизора – постоянная критика любых действий центральной власти. На этом контрасте местная власть воспринимается более устойчивой и более результативной.

По мнению Фесенко, еще одной причиной победы действующих мэров на местных выборах в Украине является распыленность оппозиции. Это дало кандидатам большое преимущество, особенно в первом туре.