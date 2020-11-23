Почему действующие мэры победили на местных выборах: Фесенко назвал причину
В 11 городах Украины во втором туре выборов избрали новых мэров. Официальные результаты должны появиться до 27 ноября. Но уже сейчас понятно, что в большинстве городов победили действующие руководители.
Политолог Володомир Фесенко отметил, что на выборах победили не старые, а знакомые и проверенные лица. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.
Актуально Выборы мэра Славянска: лидирует кандидат от "Оппоблока" Лях
Главная причина победы действующих мэров
По его словам, по сравнению с прошлогодней электоральной революцией, в этом году действительно есть определенный эффект консерватизма.
Главная причина победы действующих мэров на выборах – реформа децентрализации. Мэрам, в частности крупных городов, удалось больше всего воспользоваться ее достижениями,
– отметил Фесенко.
Он подтвердил, что бюджеты крупных городов за 5 лет выросли в 2 раза. Если мэр хотя бы немного развивал свой город, демонстрировал результаты, то это безусловно дало бы ему правильный результат.
Различная оценка ситуации
Еще один важный момент – одновременно психологический и политический. Социологи зафиксировали, что люди по-разному оценивают ситуацию:
- в стране в целом – преимущественно негативно, критически;
- в своем городе – преимущественно положительно.
Эффект телевизора
По оценке ситуации в стране, начинается эффект телевизора – постоянная критика любых действий центральной власти. На этом контрасте местная власть воспринимается более устойчивой и более результативной.
По мнению Фесенко, еще одной причиной победы действующих мэров на местных выборах в Украине является распыленность оппозиции. Это дало кандидатам большое преимущество, особенно в первом туре.
Поделиться новостью