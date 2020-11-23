Чому чинні мери перемогли на місцевих виборах: Фесенко назвав причину
В 11 містах України у другому турі виборів обрали нових мерів. Офіційні результати мають з'явитися до 27 листопада. Але вже зараз зрозуміло, що у більшості містах перемогли чинні очільники.
Політолог Володомир Фесенко зауважив, що на виборах перемогли не старі, а знайомі та перевірені обличчя. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.
Актуально Вибори мера Слов'янська: лідирує кандидат від "Опоблоку" Лях
Головна причина перемоги чинних мерів
За його словами, у порівнянні з минулорічною електоральною революцією, цього року дійсно є певний ефект консерватизму.
Головна причина перемоги чинних мерів на виборах – реформа децентралізації. Мерам, зокрема великих міст, вдалось найбільше скористатися її здобутками,
– зазначив Фесенко.
Він ствердив, що бюджети великих міст за 5 років зросли у 2 рази. Якщо мер хоча б трохи розвивав своє місто, демонстрував результати, то це безумовно дало б йому правильний результат.
Різна оцінка ситуації
Ще один важливий момент – одночасно психологічний і політичний. Соціологи зафіксували, що люди по-різному оцінюють ситуацію:
- в країні загалом – переважно негативно, критично;
- у своєму місті – переважно позитивно.
Ефект телевізора
Щодо оцінки ситуації у країні, починається ефект телевізора – постійна критика будь-яких дій центральної влади. На цьому контрасті місцева влада сприймається більш стійкою та більш результативною.
На думку Фесенка, ще однією причиною перемоги чинних мерів на місцевих виборах в Україні є розпорошеність опозиції. Це дало кандидатам велику перевагу, особливо в першому турі.
Поділитися новиною