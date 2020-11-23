В 11 містах України у другому турі виборів обрали нових мерів. Офіційні результати мають з'явитися до 27 листопада. Але вже зараз зрозуміло, що у більшості містах перемогли чинні очільники.

Політолог Володомир Фесенко зауважив, що на виборах перемогли не старі, а знайомі та перевірені обличчя. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Головна причина перемоги чинних мерів

За його словами, у порівнянні з минулорічною електоральною революцією, цього року дійсно є певний ефект консерватизму.

Головна причина перемоги чинних мерів на виборах – реформа децентралізації. Мерам, зокрема великих міст, вдалось найбільше скористатися її здобутками,

– зазначив Фесенко.

Він ствердив, що бюджети великих міст за 5 років зросли у 2 рази. Якщо мер хоча б трохи розвивав своє місто, демонстрував результати, то це безумовно дало б йому правильний результат.

Різна оцінка ситуації

Ще один важливий момент – одночасно психологічний і політичний. Соціологи зафіксували, що люди по-різному оцінюють ситуацію:

в країні загалом – переважно негативно, критично;

у своєму місті – переважно позитивно.

Зазначимо! У 11 великих містах України 22 листопада відбулось повторне голосування на місцевих виборах, зокрема в: Дрогобичі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Нікополі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному. Більше про результати другого туру читайте тут.

Ефект телевізора

Щодо оцінки ситуації у країні, починається ефект телевізора – постійна критика будь-яких дій центральної влади. На цьому контрасті місцева влада сприймається більш стійкою та більш результативною.

На думку Фесенка, ще однією причиною перемоги чинних мерів на місцевих виборах в Україні є розпорошеність опозиції. Це дало кандидатам велику перевагу, особливо в першому турі.