В Славянске Донецкой области 22 ноября состоялся второй тур выборов мэра. Согласно результатам голосования на выборах лидирует кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях.

ЦИК уже подсчитала 100% избирательных протоколов в Славянске. Об этом сообщили на фейсбук-странице комиссии.

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Результаты выборов в Славянске:

Кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях – 16 811 голосов избирателей, что составляет 60,87%;

Павел Придворов от ОПЗЖ – 10 415 голосов.

Заметим, что по результатам экзитпола компании Research & Branding Group, на выборах мэра Славянска Лях набрал 58,8% голосов, а его оппонент Придворов – 41,2%.

Добавим, участие в голосовании приняли 27 617 избирателей. При этом общее число избирателей, включенных в реестр, составляет 85 272. Кроме того, 391 бюллетень признали недействительным.

Результаты выборов в первом туре:

Анатолий Придворов ("ОПЗЖ") – 30,86%,

Вадим Лях ("Опоблок") – 29,99%,

Неля Штепа ("Партия мира и развития") – 16,60%,

Ольга Алтунина ("Слуга народа") – 14,16%,

Андрей Секлецов ("Наш край") – 4,01%,

Евгений Недосека (самовыдвиженец) – 2,29%.

Обратите внимание! Второй тур выборов состоялся в тех городах, где во время первого голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. Так, 22 ноября за мэра города голосовали во Львове, Днепре, Черкассах, Ровно, Никополе, Дрогобыче, Полтаве, Славянске, Николаеве, Бердянске и Ужгороде. Подробнее о том, как прошел процесс волеизъявления – читайте здесь.