Выборы мэра Славянска: лидирует кандидат от "Оппоблока" Лях
В Славянске Донецкой области 22 ноября состоялся второй тур выборов мэра. Согласно результатам голосования на выборах лидирует кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях.
ЦИК уже подсчитала 100% избирательных протоколов в Славянске. Об этом сообщили на фейсбук-странице комиссии.
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Результаты выборов в Славянске:
- Кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях – 16 811 голосов избирателей, что составляет 60,87%;
- Павел Придворов от ОПЗЖ – 10 415 голосов.
Заметим, что по результатам экзитпола компании Research & Branding Group, на выборах мэра Славянска Лях набрал 58,8% голосов, а его оппонент Придворов – 41,2%.
Добавим, участие в голосовании приняли 27 617 избирателей. При этом общее число избирателей, включенных в реестр, составляет 85 272. Кроме того, 391 бюллетень признали недействительным.
Результаты выборов в первом туре:
- Анатолий Придворов ("ОПЗЖ") – 30,86%,
- Вадим Лях ("Опоблок") – 29,99%,
- Неля Штепа ("Партия мира и развития") – 16,60%,
- Ольга Алтунина ("Слуга народа") – 14,16%,
- Андрей Секлецов ("Наш край") – 4,01%,
- Евгений Недосека (самовыдвиженец) – 2,29%.
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