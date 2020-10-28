На местных выборах 2020 года явка украинцев составила 36,88%. Причины не пойти на избирательные участки у мужчин и женщин были разными.

Одной из основных причин не голосовать были состояние здоровья и отсутствие интереса к политическому процессу в Украине. Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

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По данным социологов, мужчины не шли голосовать в основном из-за занятости и равнодушия к выборам. Зато для женщин основными причинами не посетить избирательные участки были состояние здоровья и пандемия COVID-19.



Почему не голосовали украинцы / Фото соцгруппы "Рейтинг"

Возрастные показатели

В день местных выборов старшие избиратели остались дома из-за состояния здоровья. Для молодежи основной причиной не голосовать было проживание не по месту регистрации и занятость. Если же говорить о людях среднего возраста, то для них весомой причиной не пойти на выборы была угроза коронавируса.

Также согласно данным соцгруппы "Рейтинг", активнее всего голосовали люди старшего возраста. Из них 56% посетили избирательные участки. Зато молодежь была менее активной – лишь 11%.

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Для исследования социологи опросили 1200 респондентов, которые не голосовали на местных выборах. Их опрашивали методом случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.