На місцевих виборах 2020 року явка українців склала 36,88%. Причини не піти на виборчі дільниці у чоловіків та жінок були різними.

Однією з основних причин не голосувати були стан здоров'я та відсутність інтересу до політичного процесу в Україні. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

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За даними соціологів, чоловіки не йшли голосувати здебільшого через зайнятість та байдужість до виборів. Натомість для жінок основними причинами не відвідати виборчі дільниці були стан здоров'я та пандемія COVID-19.



Чому не голосували українці / Фото соцгрупи "Рейтинг"

Вікові показники

У день місцевих виборів старші виборці залишилися вдома через стан здоров'я. Для молоді основною причиною не голосувати було проживання не за місцем реєстрації та зайнятість. Якщо ж говорити про людей середнього віку, то для них вагомою причиною не піти на вибори була загроза коронавірусу.

Також згідно з даними соцгрупи "Рейтинг", найактивніше голосували люди старшого віку. З них 56% відвідали виборчі дільниці. Натомість молодь була менш активною – лише 11%.

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Для дослідження соціологи опитали 1200 респондентів, які не голосували на місцевих виборах. Їх опитували методом випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності не перевищує 2,8%.