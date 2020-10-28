Под Киевом в Петропавловской Борщаговке в кабинете сельского головы нашли деньги и якобы доказательства фальсификации выборов. В дело вмешались народные депутаты. Полиция 27 октября открыла несколько уголовных дел.

"Подкуп избирателей", "предоставление ложной информации в Госреестр" и "препятствование деятельности народного депутата" - по таким статьям идет следствие. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Началось все с того, что народный депутат Виктория Сюмар ворвалась в кабинет к сельскому председателю Петропавловской Борщаговки Алексею Кадебскому, который уже много лет занимает эту должность, а сейчас баллотируется на должность Борщаговской ОТГ, что объединяет Софиевскую Борщаговку, Петропавловскую Борщаговку и Чайку.

Сюмар увидела на столе секретарши Кадебского документы - протоколы с печатями - она ​​переписывала из них данные в компьютер. Нардеп предположила, что происходит фальсификация, ведь эта женщина не является членом избирательной комиссии, так что не имеет права даже видеть эти документы. Впрочем, каким образом все фальсифицируется, Сюмар не указала.

Секретарша Алексея Кадебского / Фото Виктории Сюмар​

Протоколы с печатями / Фото Виктории Сюмар

Сюмар начала фотографировать документы, но ее силой вытолкали из кабинета.

Меня сегодня так выталкивали из кабинета секретарши сельского головы Петропавловской Борщаговки, что хорошо дали по ребрам. Почему выталкивали? Потому что зайдя на прием, на столе секретарши я увидела протоколы с печатями, которые она переписывала,

– рассказала народный депутат.

По словам Сюмар, на документах были печати, подписи, а сами цифры еще писали.

После того, как ее вытолкали из кабинета, нардепка пожаловалась в полицию и соратнице по партии "ЕС" – Ирине Геращенко.

Правоохранители выбили дверь в кабинет и обнаружили там списки с фамилиями, а возле каждой указана сумма. Сами деньги тоже нашлись в мешке – 72 тысячи 500 гривен.

Списки, в которых указываются возможные суммы подкупов / Фото Нацполиции

Сам Кадебский называет это политическим преследованием, народного депутата Сюмар считает заинтересованным лицом, а полученные документы являются "копиями протоколов подведения итогов выборов", которые являются публичными документами и должны быть размещены на стендах на избирательном участке.

Теперь оценку событиям должны дать правоохранительные органы, в том числе – имели ли право представители политсилы конкурента Кадебского вмешиваться в ход избирательного процесса.

Алексей Кадебский / Фото Борщаговская ОТГ

Стоит заметить, что Алексей Кадебский претендует на должность главы ОТГ – он один из кандидатов, а его кабинет расположен в одном здании с ТИК – территориальной избирательной комиссией. Туда привозили протоколы с 17 избирательных участков Борщаговской ОТГ. По предварительным результатам, он проигрывает 500 голосов кандидату от "ЕС" Олесю Кудрику, а Кадебський требует пересчета голосов.

Несмотря на низкую явку, голоса до сих пор не посчитали. Протоколы с большинства участков не принимали и несколько раз отправляли на уточнение.

Петропавловская Борщаговка – это фактически Киев. Село входит в столичную агломерацию. В этом районе земля – ​​лакомый кусок для застройщиков.