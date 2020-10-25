На місцевих виборах явка виявилась доволі низькою – приблизно 36 – 37%. Українці розповіли, чому не прийшли на дільниці. Основні причини – стан здоров’я та проживання не за місцем прописки.

Відповідно до даних громадської мережі "Опора", 25 жовтня на дільниці прийшли 35,94% виборців.

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Для порівняння: п’ять років тому показник був значно більшим – 46,5%, а на парламентських виборах у 2019 році – 49,3%.

ЦВК оголосила дані з 97% територіальних виборчих комісій, тобто вони ще не остаточні – явка 37%. Найактивнішими виборці були в західних областях.

Серед регіонів на першому місці Тернопільщина (46,77%), на останньому – Донеччина (31,67%).

Соціологічна група "Рейтинг" провела телефонне опитування, в якому взяли участь 1 200 людей, що не пішли на вибори. У респондентів запитали, чому вони проігнорували волевиявлення.

Чому українці не пішли на вибори

20% — за станом здоров'я;

19% — не живу за місцем прописки;

15% — зайнятий;

14% — не знаю, за кого голосувати;

12% — не цікаво;

10% — через епідемію;

4% — немає виборів;

4% — немає у списках;

1% — через черги.

Водночас багатьом з цих людей вибори не байдужі. Зокрема, 58% заявили, що їм цікаві результати місцевих виборів, 40% – не цікаві.

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Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу