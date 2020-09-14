Недавно лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Также в правительстве надеются, что это произойдет и на временно оккупированных территориях Донбасса.

О том, почему важны местные выборы, изменения в Избирательный кодекс и о выборах на оккупированном Донбассе в эфире 24 каналу говорил политолог Петр Олещук.

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О важности местных выборов

По словам политолога, местные выборы устанавливают структуру органов местного самоуправления, которые определяют повседневную жизнь каждого украинца. От них зависит все – от вывоза мусора до состояния инфраструктуры.

Не забываем о продолжении реформы местного самоуправления в Украине, которая охватывала и создание общин. Это имеет целью усилить роль и полномочия местного самоуправления. Поэтому не исключено, что вскоре они будут играть еще большую роль,

– считает Олещук.

О выборах на оккупированных территориях

Как сообщил Олещук, проведение этих выборов – конечная цель реализации Минских договоренностей. Если речь идет о необходимости их реализации, то стоит также говорить и о проведении выборов.

"Но мы прекрасно понимаем проблемы, которые сопровождают особенность проведения этих выборов. Для того, что они были реализованы, надо создать соответствующие правовые и конституционные условия. Пока это выглядит слишком оптимистично", - добавил Олещук.

В чем заключаются сложности проведения местных выборов на Донбассе?

Ранее и президент Зеленский, и глава Офиса Президента выразили надежду, что выборы на оккупированном Донбассе удастся провести осенью 2020 года. Однако это будет возможным только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса и передачи границы под украинский контроль.

Смотрите видео разговора с политологом о проведении местных выборов:

Об изменениях в избирательный кодекс

Эксперт отметил, что все изменения будут предметом для дискуссий и не все будут утверждены в конечном результате. А местный уровень имеет свою специфику

"Понятно, что это может касаться не только "Слуги народа", но и других парламентских политических сил. Каждый из которых заинтересован в том, чтобы монополизировать не только представительство в парламенте, но и на местах", – подчеркнул Олещук.

По его мнению, общество не готово воспринимать изменения в Избирательный кодекс. Он также отметил, что партийные бренды не являются решающим фактором в голосовании на местах.

Что известно об изменениях в избирательный кодекс?

Предлагают, чтобы каждая партия, которая баллотируется на местных выборах была обязана участвовать на 2/3 округов страны. Фактически, все желающие прийти к власти на местах должны входить в крупные партии.



Кроме того, планируют установить Национальный избирательный барьер для каждой партии – 5% по всей территории страны.



Также 30 апреля Рада проголосовала за уменьшение залога для кандидатов на местных выборах. В поселках и городках с населением до 90 тысяч денежный залог не нужен.



Президент Владимир Зеленский 6 мая резко осудил создание искусственных барьеров для небольших региональных политических партий во время предстоящих местных выборов. Он пообещал, что не допустит этого.