Подкуп избирателей и порча агитматериалов: какие нарушения фиксируют перед выборами
В течение суток 19 сентября в полицию поступило 57 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. С начала предвыборной кампании уже зафиксировали 438 заявлений и открыли 43 уголовных производства. Больше всего нарушений касаются ведения агитации и подкупа избирателей.
Всего правоохранители уже составили 6 протоколов по административным нарушениям. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Читайте также За кого хотят голосовать украинцы на местных выборах: рейтинг партий
Какие нарушения зафиксировала полиция
По состоянию на 20 сентября в полицию уже поступило более 400 заявлений насчет избирательного процесса. В частности, 123 сообщения касаются нарушения порядка ведения агитации, 49 – подкупа избирателей, около 60 – правил размещения и порчи агитматериалов.
Где зафиксировали больше всего сообщений за сутки:
- В Закарпатской и Киевской областях – 10;
- в Волынской – 7;
- в Одесской – 6;
- в Днепропетровской – 5;
- в Донецкой – 4;
- в Киеве – 3;
- в Николаевской, Херсонской и Черниговской – по 2;
- в Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровненской, Сумской и Харьковской – по 1.
Сейчас в реестр внесли сведения о 43 уголовных правонарушениях. Из них 25 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 18 – с избирательным процессом.
Местные выборы 2020: что известно
- Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
- Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.
- До 24 сентября партии должны выдвинуть своих кандидатов и подать в окружную комиссию документы для их регистрации.
- Предвыборную агитацию кандидаты могут проводить до 22 октября.
Какие заявления поступили в полицию насчет избирательного процесса / инфографика Нацполиции