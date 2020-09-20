В течение суток 19 сентября в полицию поступило 57 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. С начала предвыборной кампании уже зафиксировали 438 заявлений и открыли 43 уголовных производства. Больше всего нарушений касаются ведения агитации и подкупа избирателей.

Всего правоохранители уже составили 6 протоколов по административным нарушениям. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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Какие нарушения зафиксировала полиция

По состоянию на 20 сентября в полицию уже поступило более 400 заявлений насчет избирательного процесса. В частности, 123 сообщения касаются нарушения порядка ведения агитации, 49 – подкупа избирателей, около 60 – правил размещения и порчи агитматериалов.

Где зафиксировали больше всего сообщений за сутки:

В Закарпатской и Киевской областях – 10;

в Волынской – 7;

в Одесской – 6;

в Днепропетровской – 5;

в Донецкой – 4;

в Киеве – 3;

в Николаевской, Херсонской и Черниговской – по 2;

в Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровненской, Сумской и Харьковской – по 1.

Сейчас в реестр внесли сведения о 43 уголовных правонарушениях. Из них 25 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 18 – с избирательным процессом.

Местные выборы 2020: что известно

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

До 24 сентября партии должны выдвинуть своих кандидатов и подать в окружную комиссию документы для их регистрации.

Предвыборную агитацию кандидаты могут проводить до 22 октября.



Какие заявления поступили в полицию насчет избирательного процесса / инфографика Нацполиции